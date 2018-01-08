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歐普拉被拱選總統 傳正積極考慮可能性

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桌球選拔對決弟弟 黎昕陽：下手心會軟

發稿時間：2018/01/08 21:28

最新更新：2018/01/08 21:55

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桌球兄弟檔黎昕陽（左）、黎昕祐（右）8日在107年青少年桌球國手選拔賽16強首度交手，哥哥黎昕陽承認：「下手真的會心軟。」中央社記者張新偉攝　107年1月8日桌球兄弟檔黎昕陽（左）、黎昕祐（右）8日在107年青少年桌球國手選拔賽16強首度交手，哥哥黎昕陽承認：「下手真的會心軟。」中央社記者張新偉攝　107年1月8日

（中央社記者龍柏安台北8日電）從小到大，黎昕陽與黎昕祐是無話不說的好兄弟，也是彼此陪練的最佳拍檔，沒想到兄弟倆在107年青少年桌球國手選拔賽16強首度交手，哥哥黎昕陽承認：「下手真的會心軟。」

目前就讀松山家商三年級的黎昕陽，是青少年國手常客，弟弟黎昕祐目前則是誠正國中三年級，兩人這次一起報名參加青少年桌球國手選拔，早在籤表出爐前兄弟倆就討論過，若各自一路晉級，兩人會在16強碰頭，當黎昕陽看到老弟真的一路打上來，他坦言：「我有點訝異。」

黎昕祐透露，兩人過去也有一起報名參賽，也有機會同場較勁，「只不過每次都是我先輸掉，這次是真的第一次在正式比賽中交手。」兩人平時一起練球，根本記不得打過多少回，如今總算和老哥站在相同舞台，黎昕祐不敢說已追上哥哥的腳步，只說：「至少證明我有在進步。」

兩人是親密的兄弟，又是陪練的好伙伴，黎昕陽看到對台是自己的弟弟，雖不太敢下手全力強攻，但晉級門票可不能讓，他無奈地說：「沒辦法，這是攸關亞青席次，如果是其他比賽，說不定我就讓給他了。」

黎家兄弟出身桌球世家，爸媽都是桌球教練，不過母親黃月芬透露，一開始壓根沒想過讓兒子打球，「要不是老大身體不好，希望透過運動幫他鍛鍊身體，老二則是小時候太胖，運動是要幫助他減肥，沒想到他們越打越有興趣，成績也越打越好。」

黎昕陽在16強擊敗弟弟後，又在接下來8強以3比1擊敗黃昶祐，順利挺進4強，提前取得國手資格，他說：「我從高一開始當青少年國手，加上這次已經是第5次了。」

107年第一次青少年桌球國手選拔賽，今年共有282人報名參加，比賽共打3輪，每輪4強均可取得青少年國手資格，已取得明年青奧門票的「桌球神童」林昀儒，因肩膀傷勢臨時退賽，首日選拔結果包括黎昕陽、馮翊新、彭旨與張棨斌4人入選。1070108

107年第一次青少年桌球國手選拔賽男子組8日在台北體育館舉行，首日選拔結果包括黎昕陽、馮翊新（圖）、彭旨與張棨斌4人入選。中央社記者張新偉攝　107年1月8日107年第一次青少年桌球國手選拔賽男子組8日在台北體育館舉行，首日選拔結果包括黎昕陽、馮翊新（圖）、彭旨與張棨斌4人入選。中央社記者張新偉攝　107年1月8日
107年第一次青少年桌球國手選拔賽8日在台北體育館舉行，小將黎昕陽（圖）與黎昕祐兄弟檔在首輪16強首度交手，最終由哥哥黎昕陽成功晉級首輪4強。中央社記者張新偉攝　107年1月8日107年第一次青少年桌球國手選拔賽8日在台北體育館舉行，小將黎昕陽（圖）與黎昕祐兄弟檔在首輪16強首度交手，最終由哥哥黎昕陽成功晉級首輪4強。中央社記者張新偉攝　107年1月8日
107年第一次青少年桌球國手選拔賽8日在台北體育館舉行，桌球兄弟檔黎昕陽與黎昕祐（圖）在選拔賽首輪16強戰交手，弟弟黎昕祐不敵哥哥落敗。中央社記者張新偉攝　107年1月8日107年第一次青少年桌球國手選拔賽8日在台北體育館舉行，桌球兄弟檔黎昕陽與黎昕祐（圖）在選拔賽首輪16強戰交手，弟弟黎昕祐不敵哥哥落敗。中央社記者張新偉攝　107年1月8日
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