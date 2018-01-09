羽球排名賽 白馭珀收下女單第3冠

合庫女將白馭珀（圖）9日在107年第一次全國羽球排名賽女單決賽，擊敗自家姊妹江美慧。中央社記者張新偉攝 107年1月9日

（中央社記者龍柏安台北9日電）合庫女將白馭珀今天在107年第一次全國羽球排名賽女單決賽，以21比13、21比17擊敗自家姊妹江美慧，收下生涯第3座排名賽女單冠軍，她期許自己，希望這是最後一次打排名賽。



依照羽球協會選訓辦法，排名賽視為國手選拔依據之一，另一項則是參考世界排名，只要單、雙打共5個項目世界排名前25名的選手，將不需要透過排名賽取得國手資格。



綽號「小小白」的白馭珀，2015年6月世界排名最佳曾到20名，去年因手肘開刀，排名滑落至近3年新低的78名，去年第2次排名賽重新復出，女單僅拿下第6，不過在年底澳門公開賽拿下亞軍，排名也回升至世界第27名。



「小小白」今天奪冠後，生涯在排名賽累積3冠，也追平老姐白驍馬的紀錄，不過她並不打算超越姐姐，反把眼光放在國際舞台，她希望未來自己的世界排名能穩定在世界前25名內，一方面可省去打排名賽的時間與精力，另一方面也能繼續代表國家參加重要大型國際賽。



白馭珀也透露，過去老姐白驍馬生涯最佳世界排名曾高居15，若把戰場拉到國際舞台，老姐仍是她想要追尋與突破的目標，放眼新的一年，她期許自己在場上要更冷靜，打法不要像過去一樣躁進。1070109