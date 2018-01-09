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馬林魚先發輪值預測 陳偉殷不在其中

發稿時間：2018/01/09 20:32

最新更新：2018/01/09 20:32

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（中央社記者謝靜雯台北9日綜合報導）美國職棒邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷，近兩年因傷影響出賽，根據大聯盟官網預測，陳偉殷不在馬林魚5名先發投手輪值中。

陳偉殷2016年與馬林魚隊簽下5年8000萬美元的大約，並在2016年扛起球隊開幕戰先發，但近兩個球季因傷影響出賽，去年整季出賽9場（5場先發），投33局失掉14分責失分，戰績2勝1敗，整季防禦率3.82。

大聯盟官網預測30支球隊新球季先發投手輪值，特別註明是以現階段選手狀況來看，但實際名單還需考量投手身體狀況、自由球員和後續的交易等。

根據官網預測，馬林魚隊前兩號先發分別是尤瑞尼亞（Jose Urena）、史崔利（Dan Straily），特別提到陳偉殷本季表現不如預期，如果左投康利（Adam Conley）能找回2016年球季好表現，預期能扛起第3號先發，康利2016年整季戰績8勝6敗，防禦率3.85。

除了尤瑞尼亞、史崔利、康利外，另外兩名先發輪值預期為艾坎塔拉（Sandy Alcantara）和皮特斯（Dillon Peters），陳偉殷不在預期先發輪值名單中。

另外，日本投打雙刀好手大谷翔平新球季加入天使隊，官網也預測大谷翔平將扛起球隊第2號先發。1070109

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