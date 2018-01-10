戴資穎等27選手 下週出征大馬羽球賽

（中央社記者郭朝河吉隆坡10日專電）總獎金35萬美元的馬來西亞羽毛球大師賽將於16日開打，台灣羽球隊派出戴資穎等27名選手，希望能在第四級賽事奪得金牌。



台灣這次由總教練張政雄率領34人團隊來馬來西亞參與比賽。台灣選手從未在這個2009年起舉辦的世界羽聯世界巡迴賽中獲得任何單項冠軍，本次派出相當人數的團隊，期望能在吉隆坡這項賽事首奪冠軍。



其中，台灣目前世界排名第一的戴資穎為大會女單頭號種子。女單項目強敵環伺，目前排名世界前八的女單選手都會參加比賽，包括第二種子日本的山口茜、第三種子印度的辛度（Pusarla Sindhu）及第四種子西班牙女將瑪琳（Carolina Marin）。



若戴資穎首輪對上馬來西亞選手謝抒芽，料能輕鬆過關。若她能戰到最後順利奪冠，除了是今年首個羽毛球金牌，讓冠軍征戰版圖持續擴大外，還能繼續改寫蟬聯世界第一的紀錄長達61週。



男單方面，台灣選手周天成與王子維分別列為第六與第八種子，抽籤結果為不同賽區，意味雙方在決賽前不可能碰面。他們面對的選手包括世界第一的丹麥名將安塞龍（Viktor Axelsen）、第二種子馬來西亞一哥李宗偉、中國大陸的諶龍及林丹、還有上屆冠軍香港的伍家朗。



男雙方面，台灣的李哲輝與李洋列為第六種子，陳宏麟與王齊麟則是第八種子。



這項賽事的男女單冠軍可獲得2萬6250美元（約新台幣77萬6200元），亞軍可獲得1萬3300美元；男女雙打冠軍則可獲得2萬7265美元，亞軍可獲得1萬3300美元。1070110