王建民退休前最終站 鬆口不排除中職[影]

旅美球星王建民（前左）10日啟程返美，退役球星曹竣崵（前右）現身機場送好友回美國。中央社記者謝靜雯攝 107年1月10日

（中央社記者謝靜雯桃園10日電）旅美投手王建民今天啟程返美，尋求美國職棒球隊的合約。他返美後將先提升身體狀況，被問起有沒有考慮把中職當作退休前的最後一站，他也鬆口：「可以考慮一下」。



王建民2016年加盟美國職棒皇家隊，相隔900多天重回大聯盟，但季後遭釋出，去年一整年在美國維持自主訓練、等待機會，季後回到台灣。王建民曾提到害怕退休，沒有為自己設時程，希望能夠再回美國職棒。



去年一整年沒能拿到合約，王建民坦言關鍵在身體狀態。他今天在機場受訪時提到，去年身體感覺沒辦法像之前一樣，「包括肩膀還有身體狀況，沒有辦法把球速提升」，回到美國後，會回佛州棒球學校維持訓練，「把全身的東西串連起來，看能不能有進步的空間。」



將滿38歲的王建民不給自己設限，依然努力重返大聯盟舞台。至於會不會考慮獨立聯盟或者日本職棒，王建民表示，「這種機會可能比較小，在美國可以陪著小孩，載他們上下課。」



至於有沒有機會把中華職棒當成球員生涯退休前的最後一站，王建民也鬆口：「可以考慮一下」。



機場晚間來了不少熱情球迷，退役球星曹竣崵也現身送機。1070110



