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帶隊打入季後賽 黃甘霖真除升總教練

發稿時間：2018/01/11 14:19

最新更新：2018/01/11 15:44

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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊11日宣布代理總教練黃甘霖（左）真除，正式升任總教練。（統一獅提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年1月11日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊11日宣布代理總教練黃甘霖（左）真除，正式升任總教練。（統一獅提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年1月11日

（中央社記者黃巧雯台北11日電）代理中華職棒統一獅隊總教練黃甘霖，去年帶隊打入季後賽，儘管無緣總冠軍賽，但仍獲球團肯定，統一獅隊今天宣布正式升任黃甘霖為總教練。

黃甘霖2016年季後接任統一獅隊代理總教練，2017年獅隊拿下57勝61敗2和戰績，年度戰績排名第二，帶隊首年就闖入季後賽。

統一獅發布新聞稿表示，雖然未能闖進總冠軍戰，但對於球隊世代交替時期，黃甘霖給予新生代選手機會與栽培，成效有目共睹，球隊對於代理總教練黃甘霖領導球隊予以肯定，正式升任黃甘霖為總教練一職。

為迎接新球季，統一獅表示，投手群8日已正式向球隊報到，打者也在今天台南棒球場向球隊完成報到，10日起全隊球員也透過正式開訓前進行基本體能訓練，透過第一階段調整，循序漸進已達最佳身體狀態，迎接高訓練量的春訓。

統一獅指出，球隊預計14日至15日連續兩天進行春訓開訓及教育訓練課程，13日統一獅全隊教練團及選手也將至台南市安南醫院安排體檢。1070111

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊11日表示，代理總教練黃甘霖（中）領導球隊有方，予以肯定，今年正式升任黃甘霖為總教練。（統一獅提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年1月11日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊11日表示，代理總教練黃甘霖（中）領導球隊有方，予以肯定，今年正式升任黃甘霖為總教練。（統一獅提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年1月11日
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