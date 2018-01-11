富邦悍將與羅力續約 2月報到

中華職棒富邦悍將隊11日宣布，確定與去年拿下投手三冠王的洋將羅力（Mike Loree）續約，羅力預計在2月20日報到，投入春訓。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 107年1月11日

（中央社記者黃巧雯台北11日電）中華職棒富邦悍將今天趕在球隊15日開訓前宣布，確定與去年拿下投手三冠王洋將羅力續約，羅力預計將在農曆年假結束後，2月20日報到投入春訓。



羅力去年球季先發出賽25場，拿下16勝（含2場完投暨一場完封）、防禦率2.18、奪三振154次，繼2015年後再次榮獲投手三冠王頭銜。



富邦悍將今天發布新聞稿宣布，確定和洋投羅力優先續約，確保今年新球季的先發投手戰力，羅力將成為職棒本季第一位完成續約的外籍投手，預計2月20日向球隊報到，加入春訓行列。



富邦悍將隊領隊蔡承儒表示，「很高興能與羅力續約，羅力是一位很好的領導者，可以幫助其他投手及洋將，也期待羅力新球季持續提供穩定的戰力，為悍將奪勝。」



33歲的羅力，自2012年下半季加入中華職棒，2014年曾短暫離開投入韓職，2015年回鍋加盟富邦悍將前身義大犀牛後，始終保持高度穩定的投球品質，悍將比照去年再度與羅力續約。



羅力目前個人在中華職棒累計62勝，在中職史上洋投生涯勝投僅落後勇壯（108勝）及風神（76勝），有機會在今年將個人排名向上提升。1070111