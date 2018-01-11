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台日迷你網球交流 促進學童重視禮儀

發稿時間：2018/01/11 16:13

最新更新：2018/01/11 16:37

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台北市天母網球協會多名學童日前受邀到日本東京參加第13屆文部科學大臣盃Manner Kids短式網球全國國小學生團體賽。（Manner Kids Project提供）中央社記者楊明珠傳真　107年1月11日台北市天母網球協會多名學童日前受邀到日本東京參加第13屆文部科學大臣盃Manner Kids短式網球全國國小學生團體賽。（Manner Kids Project提供）中央社記者楊明珠傳真　107年1月11日

（中央社記者楊明珠台北11日電）重視孩童禮儀的日本公益社團法人Manner Kids Project上個月首度邀台灣學童到東京參加迷你網球賽後，14日將率團到台北交流，對於推動幼兒及兒童階段的台日交流，頗具意義。

Manner Kids Project理事長田中日出男對中央社表示，台灣是Manner Kids Project開拓海外活動的首站，繼上個月24日台日國小學童在東京進行迷你網球賽交流後，本月14日他將率團到台北進行交流。

田中一行約50人，14日將在台北網球場與台灣學童交流。當天也有約20名網球指導員說明美姿、體幹。15日至18日之間，將與台北市日僑學校、私立熊貓幼稚園、龍安國小、私立好來幼兒園等進行交流。

田中表示，在日本，有許多人感受到現今兒童或年輕人因缺乏基本的禮儀與規範，導致行為有些偏差，在學習或做事時缺乏積極度，進而在體能與運動能力有衰退的傾向。Manner Kids Project的創辦宗旨在於改善這種情況。這組織起點是1996年成立的早稻田大學網球部小學生網球教室。

上個月24日，田中邀台灣學童到東京墨田區綜合體育館參加第13屆日本文部科學大臣盃Manner Kids短式網球國小學生團體賽（迷你網球賽）。比賽有日本全國國小一至六年級生共約4000人參賽。

台灣隊在國寶級網球好手劉玉蘭、世大運前國手劉虹蘭、教練賴育文的帶領下，以台北市天母網球協會為班底的8名學童參賽。比賽結果，四年級女生組（蔡宇甯、黃珉臻、高芷涵）奪冠、六年級男生組（蔡宇恩、高廷緯、法信安）奪亞軍、六年級女生組（李愛、陳美希）在安慰賽中奪冠。

劉玉蘭表示，現在在美國，有些網球場可看到祖孫一起打網球的和樂景象，她經常呼籲家長要鼓勵孩童在假日時出來打網球，可健身也從中學習禮儀。

劉虹蘭認為，日本在孩子網球的發展上，最重視的是核心價值，品格、教育與健全的人格，比賽從禮貌開始，過程尊重對方、尊敬比賽，結束時是以球會友，很值得學習。1070111

台北市天母網球協會多名學童日前受邀到東京參加迷你網球交流賽，切磋球技並開心合影。（台北市天母網球協會提供）中央社記者楊明珠傳真　107年1月11日台北市天母網球協會多名學童日前受邀到東京參加迷你網球交流賽，切磋球技並開心合影。（台北市天母網球協會提供）中央社記者楊明珠傳真　107年1月11日
台北市天母網球協會多名學童日前在國寶級網球好手劉玉蘭（後左4）、世大運前國手劉虹蘭（後左）等人的帶領下，赴日參加第13屆日本文部科學大臣盃Manner Kids短式網球國小學生團體賽。（台北市天母網球協會提供）中央社記者楊明珠台北傳真　107年1月11日台北市天母網球協會多名學童日前在國寶級網球好手劉玉蘭（後左4）、世大運前國手劉虹蘭（後左）等人的帶領下，赴日參加第13屆日本文部科學大臣盃Manner Kids短式網球國小學生團體賽。（台北市天母網球協會提供）中央社記者楊明珠台北傳真　107年1月11日
台北市天母網球協會多名學童日前應邀赴日，參加迷你網球交流賽，台灣四年級女子組成功摘下冠軍。（台北市天母網球協會提供）中央社記者楊明珠傳真　107年1月11日台北市天母網球協會多名學童日前應邀赴日，參加迷你網球交流賽，台灣四年級女子組成功摘下冠軍。（台北市天母網球協會提供）中央社記者楊明珠傳真　107年1月11日
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