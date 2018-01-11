台日迷你網球交流 促進學童重視禮儀

台北市天母網球協會多名學童日前受邀到日本東京參加第13屆文部科學大臣盃Manner Kids短式網球全國國小學生團體賽。（Manner Kids Project提供）中央社記者楊明珠傳真 107年1月11日

（中央社記者楊明珠台北11日電）重視孩童禮儀的日本公益社團法人Manner Kids Project上個月首度邀台灣學童到東京參加迷你網球賽後，14日將率團到台北交流，對於推動幼兒及兒童階段的台日交流，頗具意義。



Manner Kids Project理事長田中日出男對中央社表示，台灣是Manner Kids Project開拓海外活動的首站，繼上個月24日台日國小學童在東京進行迷你網球賽交流後，本月14日他將率團到台北進行交流。



田中一行約50人，14日將在台北網球場與台灣學童交流。當天也有約20名網球指導員說明美姿、體幹。15日至18日之間，將與台北市日僑學校、私立熊貓幼稚園、龍安國小、私立好來幼兒園等進行交流。



田中表示，在日本，有許多人感受到現今兒童或年輕人因缺乏基本的禮儀與規範，導致行為有些偏差，在學習或做事時缺乏積極度，進而在體能與運動能力有衰退的傾向。Manner Kids Project的創辦宗旨在於改善這種情況。這組織起點是1996年成立的早稻田大學網球部小學生網球教室。



上個月24日，田中邀台灣學童到東京墨田區綜合體育館參加第13屆日本文部科學大臣盃Manner Kids短式網球國小學生團體賽（迷你網球賽）。比賽有日本全國國小一至六年級生共約4000人參賽。



台灣隊在國寶級網球好手劉玉蘭、世大運前國手劉虹蘭、教練賴育文的帶領下，以台北市天母網球協會為班底的8名學童參賽。比賽結果，四年級女生組（蔡宇甯、黃珉臻、高芷涵）奪冠、六年級男生組（蔡宇恩、高廷緯、法信安）奪亞軍、六年級女生組（李愛、陳美希）在安慰賽中奪冠。



劉玉蘭表示，現在在美國，有些網球場可看到祖孫一起打網球的和樂景象，她經常呼籲家長要鼓勵孩童在假日時出來打網球，可健身也從中學習禮儀。



劉虹蘭認為，日本在孩子網球的發展上，最重視的是核心價值，品格、教育與健全的人格，比賽從禮貌開始，過程尊重對方、尊敬比賽，結束時是以球會友，很值得學習。1070111





台北市天母網球協會多名學童日前受邀到東京參加迷你網球交流賽，切磋球技並開心合影。（台北市天母網球協會提供）中央社記者楊明珠傳真 107年1月11日

台北市天母網球協會多名學童日前在國寶級網球好手劉玉蘭（後左4）、世大運前國手劉虹蘭（後左）等人的帶領下，赴日參加第13屆日本文部科學大臣盃Manner Kids短式網球國小學生團體賽。（台北市天母網球協會提供）中央社記者楊明珠台北傳真 107年1月11日