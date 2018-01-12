日立高球賽首輪 曾雅妮暫排第2

（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣女子高爾夫名將曾雅妮今天在日立慈善盃女子職業高爾夫菁英賽首輪，不畏低溫與強風，全場打下4鳥與1鷹，另吞1柏忌，以低於標準5桿的67桿，暫排第2。



總獎金新台幣1000萬的2018日立慈善盃女子職業高爾夫菁英賽，今年邁入第10屆，冠軍可獨得新台幣250萬，今天上午在東方高爾夫球場點燃戰火。本屆總計有7個國家、共108名好手參賽，包括6名台灣青少年業餘選手，其中年僅17歲的業餘小將張雅淳，今天打下7鳥、1柏忌，以全場最低的66桿獨居領先。



前高爾夫世界球后曾雅妮今天有個好的開始，前9洞就斬獲3鳥、1柏忌，轉到後9洞持續發威，再添1鳥、1鷹。其中她在標準4桿的第15洞，開球後就順利把小白球打上果嶺，接著靠著一記漂亮的20呎長推獵鷹，堪稱本日代表作。



曾雅妮說，現場風勢不小，不過風勢越大她的優勢也越明顯，首日她開球上球道率高達85%。這次她從美國找來教練梅森（Chris Mayson）來台指導，還「代班」當桿弟幫忙背球袋。



暫居第2的曾雅妮透露，這是近幾年回台灣參賽個人狀況最好的一次，除整體動作很穩定，在處理球的過程中也很有自信。她強調：「雖然還是有些球沒打好，希望明天能把這些問題都修正過來。」1070112