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電競擬推主客場聯賽制 串聯全球各大城

發稿時間：2018/01/13 09:46

最新更新：2018/01/13 14:03

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電競軟體開發商暴雪娛樂，在洛杉磯設立的暴雪競技場，目前正進行「鬥陣特攻」職業電競聯賽。（暴雪娛樂提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年1月13日電競軟體開發商暴雪娛樂，在洛杉磯設立的暴雪競技場，目前正進行「鬥陣特攻」職業電競聯賽。（暴雪娛樂提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年1月13日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯12日專電）日後電競比賽將不再只是選手自地區級脫穎而出、挑戰國際級的單一垂直體系，除參照NBA與MLB組職業隊伍打聯賽，並串聯全球各大城實施主客場的新賽制，正逐漸成形。

電競軟體開發商動視暴雪娛樂（Blizzard Entertainment），在洛杉磯設立的暴雪競技場，目前正進行首個全球性大型「鬥陣特攻」（Overwatch League）職業電競聯賽。

如同以往的國際級電競賽事，鬥陣特攻職業電競聯賽也匯集來自全球各地的頂尖玩家較勁，但聯賽採取類似NBA或MLB的職業聯盟方式經營，並以全世界各大城為單位，當地的企業家或有意投資電競產業的公司機構，可買下城市代表權並組隊參賽。

首度的第一季聯賽共有12個戰隊，分別是來自歐洲的倫敦，亞洲則來自上海與首爾，其餘9隊來自美國洛杉磯、舊金山、休士頓、紐約與費城等。

因賽程安排參考NBA與MLB的模式，因此鬥陣特攻電競聯賽首個賽季自10日持續至6月，7月展開季後賽和決賽，當各隊伍完善主場城市的競技場，日後賽季將採主客場對抗的方式。

台灣雖然不乏頂尖的電競玩家與高手，位於台北的電競館也在去年3月啟用，但目前沒有買家買台北、高雄或其他城市的代表權，因此這回賽事台灣缺席，當然日後也會有代表台灣的隊伍與選手，在職業電競聯賽中嶄露頭角。

不過首先得有買家願意承購台灣主要城市的代表權，招募台灣優秀選手組隊，或者也有可能因出色的台灣選手被國外買家相中，招募他們到國外的戰隊。

既然是職業聯賽又比照NBA與MLB的規模，當然頒發給選手的獎金還有培養選手的制度，也得匹配職業級的水準，以這次首個賽季而論，總獎金高達350萬美元，冠軍至少可獨得100萬美元。

而打入這個聯賽的職業選手，另享有5萬美元底薪、醫療保險、退休儲蓄計畫等福利，賽季期間另提供住宿，以及隊伍必須與選手簽效期一年的保證約，並可選擇再延長一年。

此外，聯賽參考美國職籃NBA與美職棒大聯盟MLB的經營策略，也可望創造新的經濟效益，包括聯賽的主辦單位，發行周邊商品，外套、T-shirt、運動衣、帽子等，各戰隊還可平均分得來自聯賽廣告商、售票所得及轉播權利金等淨利。

電競向職業聯賽的方向發展，也吸引大咖如珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與歐尼爾（Shaquille O'Neal）的投入，如同暴雪娛樂執行長暨共同創辦人莫罕姆（Mike Morhaime）所言，相信聯賽的賽制設計，將顛覆大眾對電競比賽的認知。1070113

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