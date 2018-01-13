平昌冬奧首爾傳聖火 華僑中學師生加油

平昌冬奧聖火傳遞活動13日早上在首爾麻浦區數位媒體城市（DMC）舉行首爾站開跑，在瑞雪紛飛的情況下，漢城華僑中學校長于植盛率學生沿途加油。中央社記者姜遠珍首爾攝 107年1月13日

（中央社記者姜遠珍首爾13日專電）宣揚平昌冬奧的聖火傳遞活動首爾站今天上午在首爾麻浦區數位媒體城市（DMC）開跑，在瑞雪紛飛的情況下，漢城華僑中學校長于植盛率學生沿途加油。



上午8時38分，居住在數位媒體城市社區的一位女性，在警車開路、附近居民搖旗助威下，頂著白雪紛飛起跑，為首爾市區內傳遞冬奧聖火揭開序幕。



韓國傳統農樂打擊樂隊在街頭迎接平昌冬奧聖火，敲鑼並打鼓，祈求國泰平安也預祝平昌冬奧圓滿成功。



漢城華僑中學校長于植盛、訓導主任房德成、訓育組長于禮厚率領近40名僑中學生到場加油。



平昌冬奧和帕奧分別定於2月9日-25日和3月9日-18日舉行，韓美兩國已同意將代號為「關鍵決心」和「鷂鷹」的韓美年度聯合軍事演習延至平昌冬奧後舉行，南北韓正積極磋商北韓參加平昌冬奧事宜，緊張對峙近兩年的朝鮮半島情勢可望獲得舒緩。1070113



