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璞園下半場火力回溫 逆轉勝達欣

發稿時間：2018/01/13 16:32

最新更新：2018/01/13 16:32

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（中央社記者龍柏安台北13日電）璞園建築今天上半場僅拿到25分，下半場火力回溫共轟下50分，其中第4節最後拉出一波12比2的攻勢鎖定勝局，終場75比64逆轉擊敗台北達欣功臣，拉出2連勝。

璞園開局手感冷冰冰，單節只拿8分，其中洋將戴維斯（Quincy Davis）8投0中，僅靠罰球拿下1分，導致開打後就一路落後，上半場打完璞園以25比32落後。

下半場戰況丕變，璞園先用一波6比0攻勢追回泰半失土，加上第4節最後37.4秒再用一波12比2的強勢收尾，璞園打出一場精彩的逆轉秀。

戴維斯上半場累計12投僅中2，下半場回魂8投6中，攻下全隊最高的17分、11籃板、3抄截、3阻攻與3助攻，是球隊易籃後拉出凶猛反撲的關鍵人物，他坦言，上半場他的確投丟了很多球，不過下半場他們在防守端上做得很好，加上他始終對自己保持信心，也相信自己可以投得進，有機會就持續勇於出手，才能扭轉頹勢。

璞園上半場團隊2分球命中率僅31％，下半場卻激升至65％，就連3分球命中率也飆升至57％，是能成功逆轉的關鍵，反觀開局表現出色的達欣，上半場2分球命中率達52％高水準，無奈下半場只剩42％。

達欣今以洋將布拉（Sim Bhullar）的19分、8籃板最佳，前鋒林宜輝則拿下次高的15分、5助攻與2籃板，而達欣輸給璞園後，本季3次交手戰績以1比2落後。

第15季SBL本週移師彰化縣立體育館，今共進行3場比賽，璞園與達欣比賽結束後，接著由聯盟龍頭台灣銀行出戰富邦勇士，晚間壓軸則由裕隆納智捷對上台灣啤酒。1070113

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