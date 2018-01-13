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SBL台銀崩盤慘敗富邦 吞本季最長3連敗

發稿時間：2018/01/13 18:22

最新更新：2018/01/13 18:22

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（中央社記者龍柏安台北13日電）SBL台灣銀行今攻守失序，第3節被對手富邦勇士打出一波31比15攻勢，第4節最多落後35分，加上洋將賈西亞受傷提前退場，最終71比101不敵，吞下本季最長的3連敗。

台銀本季拉出隊史新高的6連勝後，球隊突陷低潮，今天不僅團隊命中率以41.5%，不如對手的56.5%，更傷的是團隊籃板也以29比54大幅落後。

富邦今天靠著多點開花攻勢，全隊6人得分達雙位數，其中洋將塞勒（Garret Siler）拿下全隊最高的16分、19籃板，其中包括9個進攻籃板，另有4助攻、4阻攻的全能演出，是贏球頭號功臣。

塞勒坦言，這是一場屬於團隊的勝利，而他自己就是盡量去做任何能幫助球隊贏球的事，並專注做好防守。「本土洋將」蔡文誠攻下次高的15分、5助攻，他透露台銀洋將賈西亞（Charles Garcia）的高度不如塞勒，因此開局就利用這項優勢盡量把球塞往禁區，「只要塞勒打得開，對我們的鋒線發揮也很有幫助。」

富邦贏球後，結束最近2連敗，戰績也以7勝7負，勝率重返5成大關；台銀吞下3連敗後，戰績8勝6負，被璞園建築與裕隆納智捷追上，3隊共享聯盟龍頭王座。

第15季SBL本週移師彰化縣立體育館，今天進行3場比賽，稍早璞園建築以75比64逆轉擊敗臺北達欣工程。壓軸則由裕隆納智捷對上台灣啤酒，若裕隆稍晚再贏，將擺脫璞園與台銀獨居聯盟王位。1070113

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