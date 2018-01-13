喬科維奇樂回球場 哈勒普一身紅盼取勝

（中央社墨爾本13日綜合外電報導）澳洲網球公開賽即將登場，6度封王的名將喬科維奇說，因肘傷被迫休養半年後，很高興能重返球場。而目前無贊助商的女將哈勒普則將穿上「幸運」紅球衣迎戰，盼能因此取勝。



法新社報導，塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）因肘傷缺賽6個月，雖然這是他成為職業網球選手後首度能夠好好休養，但他已準備好要重返球場。



他今天在墨爾本球場（Melbourne Park）說：「我很高興能重拾網球拍，取得再次參加大型賽事的機會，我一直很想念球場生涯。」



喬科維奇先前因逐年惡化的肘傷而缺賽。



羅馬尼亞女將哈勒普（Simona Halep）雖將在無贊助商的狀況下，迎戰下週的網球年度首項大滿貫賽，但她很高興能穿上她的「幸運」紅球衣出賽。



這位世界球后坦言，與阿迪達斯（Adidas）於上個球季解約後，在今年首項大滿貫賽事「無贊助商球衣」可穿，是件不尋常的事情。



哈勒普說：「我目前無約在身，說實話，這是個很有趣的時期。」她證實將在澳網公開賽穿上與2週前贏得深圳公開賽的同款紅球衣。



哈勒普說，她已經在網路上找到款式一樣的球衣，希望穿上後也能在澳網公開賽取勝。（譯者：中央社鍾佑貞）1070113