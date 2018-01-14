獅隊春訓起跑 2名新洋投最快2月報到

中華職棒統一獅隊春訓14日搶先起跑，在台南市南英商工舉行開訓典禮。領隊蘇泰安表示，2017年獅隊年度戰績第2名，還有需要改進的地方，但整體表現值得肯定，希望今年球季能延續氣勢。中央社記者張新偉攝 107年1月14日

（中央社記者謝靜雯台南14日電）中華職棒統一獅隊今天展開春訓，喊出Number One口號，領隊蘇泰安表示，目前球員、教練團薪水大致談過一輪，至於新球季洋將，有2名新洋投有機會下週可以確定，最快2月報到。



獅隊春訓搶先起跑，今天在台南南英商工舉行開訓典禮，蘇泰安勉勵大家，去年獅隊年度戰績第2名，有打入季後挑戰賽，但最後沒能打入總冠軍賽，還有需要改進的地方，但整體表現值得肯定，希望今年球季能延續氣勢。



中職今年各隊談薪進度緩慢，目前僅有Lamigo桃猿隊已經公布第一波談薪結果，蘇泰安表示，獅隊球員、教練團談薪進度，目前至少談過一輪，還有一些細節需要討論，若有結果會依循往例統一公布。



新球季獅隊將採用3名先發型洋投，蘇泰安表示，與去年效力獅隊的洋投布魯斯有持續聯絡，另外有4名新洋投人選，其中2人有機會下週就可以確定下來，最快2月可以向球隊報到、加入春訓。1070114





中華職棒統一獅隊14日展開春訓，並在台南市南英商工舉行開訓典禮，領隊蘇泰安（中）頒發統一獅年度獎項淬練獎、突破獎與精進獎給陳傑憲（右2）、朱元勤（左）與陳韻文（右）。中央社記者張新偉攝 107年1月14日