中職統一率先開訓 陳傑憲獲淬煉獎

（中央社記者謝靜雯台南14日電）中華職棒各隊陸續展開春訓，統一獅隊打頭陣，總教練黃甘霖勉勵，「去年的不甘心，今年要討回來」；開訓典禮頒獎表揚去年表現出色選手，野手陳傑憲、朱元勤、投手陳韻文獲獎。



獅隊今天於台南市南英商工舉行開訓典禮，總教練黃甘霖表示，「去年是很有收穫的一年，看到大家有很多的成長」。



獅隊去年一路打進季後挑戰賽，但沒能拿下總冠軍賽門票，黃甘霖提到，雖然幸運之神最後沒有站在我們這邊，但大家的努力和表現值得肯定，「去年的不甘心，今年要討回來」，也喊出年度口號Number One，希望大家可以朝目標一起努力。



今天開訓典禮上頒獎表揚去年球季表現出色球員，獅隊野手陳傑憲獲頒「淬煉獎」。陳傑憲去年球季表現亮眼，是球隊打線穩定的力量，他也期許自己今年也能有好表現，幫助球隊打下好成績。



野手朱元勤獲頒「突破獎」，朱元勤去年單季出賽達81場，整季打出8轟、打擊率2成77，表現為近幾年最佳，他感謝球團、教練團不斷給予正面的鼓勵，「相信今年會更不一樣」。



獅隊年輕投手陳韻文去年扛起球隊終結者角色，表現可圈可點，獲頒「精進獎」，陳韻文表示，感謝教練團讓他無後顧之憂地在場上發揮，「也謝謝隊友在我投球時，給我最大的後盾」。1070114