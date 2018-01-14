林宜輝生涯3千分達陣 達欣1分險勝富邦

第15季SBL超級籃球聯賽賽程，14日由台北達欣交手富邦勇士，達欣林宜輝（白衣）攻下全場最高23分，生涯得分突破3000大關。（中華民國籃球協會提供）中央社記者李晉緯傳真 107年1月14日

（中央社記者李晉緯台北14日電）達欣林宜輝今攻下全場最高23分，生涯得分突破3千大關，球隊在他率領下取得領先，加上富邦林書緯終場前拋投失手，達欣以83比82，1分險勝富邦，兩隊本季3次交手，達欣全獲勝。



台北達欣工程開賽後靠6成兩分球命中率，以17比13在首節領先富邦勇士，次節羅鈺群5投4中，其中包括3記三分球，達欣在他11分帶領下打出30比25攻勢，上半場以47比38領先。



易籃後，蔡文誠、宋宇軒分別攻下7分、6分，富邦在雙箭頭帶領下拉出24比14攻勢，讓達欣反以61比62落後富邦1分。



決勝節兩隊互有領先，雙方一路拉鋸，在林宜輝飆進外線後，洪志善也砍進三分球，讓達欣僅以81比80領先，此時蘇翊傑單打林書緯得手，再把領先拉到3分，但林書緯不甘示弱也切入拿下分數，兩隊差距回到1分差。



關鍵時刻黃鎮兩罰不進，握有最後一擊機會的富邦把球交到林書緯手上，可惜他切入後的拋投球彈框而出，最終達欣就以83比82帶走勝利，本季3次對上富邦都贏球。



達欣今天4人得分達兩位數，其中林宜輝今天兩分球10投8中，驚人的命中率讓他轟下全場最高的23分，並在第3節締造生涯3000分里程碑，富邦有兩人得破十，其中以攻下22分的林書緯最高。1070114