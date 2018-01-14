東南亞職籃賽 台隊不敵主場大馬隊

台灣寶島夢想家14日在馬來西亞體育館以74比84不敵主場的馬來西亞猛龍隊，但領隊陳建州認為台灣球員表現精彩，並感激獲得許多球迷熱烈喝彩鼓勵。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 107年1月14日

（中央社記者郭朝河吉隆坡14日專電）台灣寶島夢想家籃球隊今天在馬來西亞體育館東舉行的南亞職業籃球聯賽，以74比84不敵主場的馬來西亞猛龍隊，但球員表現精彩，獲得許多球迷熱烈喝彩鼓勵。



由張承中與黑人陳建州領隊的寶島夢想家，去年才加入這個共有9個國家各1支隊伍參與的聯賽，比賽採主客場制，夢想家隊這次作客馬來西亞。



今天下午2時半舉行的比賽吸引許多觀眾入場。中華民國駐馬來西亞副代表尹新垣也率領同仁前往，與寶島婦女協會及其他台灣商會代表為寶島夢想家隊加油打氣。



比賽開打時雙方比分一直咬緊不放，不過在下半場時，夢想家隊球員頻頻失誤並製造罰球機會給對手，終以74比84輸給猛龍隊。



張承中表示，這是一支新隊伍，整體而言球員表現還不錯，前面三節比較出色，惟最終出現不少失誤，因此希望下次會更好。



他補充，只要默契能加深，之後還是有希望晉級季後賽。他特別讚許得分後衛吳松蔚，認為他這場有打出狀態，為球賽爭取不少分數。



陳建州則很感激馬來西亞球迷，雖然很久沒來，但是很多球迷都非常踴躍支持台灣隊。他雖然覺得沒有勝利很可惜，但對球員來說仍有寶貴的交流經驗，加上球員很新，而且今天加入一個新外援，一旦培養默契後，在過幾天的香港比賽仍有獲勝機會。1071014