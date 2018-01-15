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世羽聯新賽制上路 戴資穎首戰謝抒芽

發稿時間：2018/01/15 13:26

最新更新：2018/01/15 13:26

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（中央社記者李晉緯台北15日電）世界羽球聯盟（BWF）新賽制今年正式上路，來自台灣的世界球后戴資穎將在馬來西亞大師賽展開新賽季，首戰將對上地主女將謝抒芽。

世巡超級500（World Tour Super 500）等級，總獎金35萬美元的馬來西亞大師賽明天起將在馬來西亞的吉隆坡進行，台灣選手有女單頭號種子戴資穎，男單第6種子周天成、第8種子王子維，男雙第6種子李洋/李哲輝、第8種子陳宏麟/王齊麟等人參賽。

世羽聯取消過去頂級超級系列賽、超級系列賽、黃金大獎賽、大獎賽等賽事分級，新的分級制度自2018年開始，其中第一級的賽事有世界錦標賽、湯優盃等。

將下來有一年一度的世界巡迴賽總決賽（World Tour Finals），今年賽事由杜拜轉戰中國大陸廣州，總獎金也由100萬美元提升到150萬美元。

世巡超級1000（World Tour Super 1000）等級的有全英公開賽、印尼公開賽、中國公開賽3場比賽，其中印尼公開賽獎金高達125萬美元，另外兩場比賽總獎金也達100萬美元之譜。

世巡超級750（World Tour Super 750）等級的有馬來西亞公開賽、日本公開賽、丹麥公開賽、法國公開賽、中國大師賽5場比賽，其中法國公開賽總獎金為75萬美元，其餘各賽總獎金為70萬美元。

世巡超級500（World Tour Super 500）等級的有馬來西亞大師賽、印尼大師賽、印度公開賽、泰國公開賽、新加坡公開賽、韓國公開賽、香港公開賽7場比賽，其中韓國公開賽的總獎金60萬美元最高，其餘比賽至少有35萬美元。

世巡超級350（World Tour Super 350）等級的有包括總獎金20萬美元的中華台北公開賽、總獎金25萬美元的韓國大師賽等，和8場各獎金15萬美元比賽在內的10場比賽。

另外有世羽聯巡迴賽超級100（BWF Tour Super 100）等級的比賽總計11場戰，包括總獎金15萬美元的海得拉巴公開賽，和總獎金7萬5000美元的碧特博格大師賽在內的10場比賽。1070115

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