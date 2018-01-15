陳傑憲盼不再當第2 有夢才能去實現

統一獅隊春訓開跑，15日進行水上課程，陳傑憲（中）表示，去年在安打、打擊王之爭都以第2名作收，球隊年度戰績也是第2，希望今年個人、球隊都再進步一名。中央社記者張新偉攝 107年1月15日

（中央社記者謝靜雯台南15日電）統一獅隊今天上午開訓課程為水上活動，陳傑憲去年在安打、打擊王之爭都以第2名作收，球隊年度戰績也是第2，他希望今年個人、球隊都再進步一名，「有夢想才能去實現」。



統一獅隊今天上午舉行水上課程，按照往例安排新人跳水和水上訓練，新人陳重羽、陳重廷、施子謙、吳桀睿、鄭鈞仁和黃竣彥穿上「小小兵」服裝跳水，也大聲說出新球季希望。



因為氣溫還是偏涼，游泳池邊許多前輩們都沒有下水，陳傑憲水上訓練得心應手，他表示，「雖然天氣真的蠻冷的，但這個課程好玩，也可以訓練到核心肌群和肌肉平衡」。



陳傑憲去年球季表現亮眼，整季打擊率3成87，敲出169支安打，另有17次盜壘成功，球季中一度居中職打擊、安打王，但最後被Lamigo桃猿隊王柏融超車，最後打擊、安打都名列聯盟第2。



獅隊昨天正式開訓，面對新的球季，陳傑憲表示，「去年當了很多第2，今年希望球隊、個人成績都再進步一名」，期許自己更努力面對一整年球季，好成績和表現也能繼續維持，「雖然不容易，但有夢想才能去實現」。1070115