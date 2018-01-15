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職棒富邦悍將開訓 葉君璋喊出3個第一

發稿時間：2018/01/15 15:06

最新更新：2018/01/15 15:25

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前中信兄弟蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清加盟富邦悍將棒球隊，有助戰力提升，總教練葉君璋（圖）15日喊出，讓富邦悍將成為戰績第一、形象第一、人氣第一球隊。中央社記者黃巧雯攝 107年1月15日前中信兄弟蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清加盟富邦悍將棒球隊，有助戰力提升，總教練葉君璋（圖）15日喊出，讓富邦悍將成為戰績第一、形象第一、人氣第一球隊。中央社記者黃巧雯攝 107年1月15日

（中央社記者黃巧雯高雄15日電）前中信兄弟隊蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清加盟富邦悍將，有助投打戰力提升，對於今年目標，總教練葉君璋今天喊出，讓富邦悍將成為戰績第一、形象第一、人氣第一的球隊。

中華職棒富邦悍將去年戰績不理想，在4隊中敬陪末座，領隊蔡承儒今天在春訓開訓典禮喊話，雖然去年戰績不理想，但他勉勵球員要從中記取教訓，今年爭取更好成績。

葉君璋表示，去年受傷兵影響，戰績不佳，他希望今年球員能夠健康，趁春訓調整好狀況，把去年未完成的使命，當作今年目標，並喊出讓富邦悍將成為戰績第一、形象第一、人氣第一的球隊。

隨著蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清加盟富邦悍將後，可望提升投打戰力，以及加強板凳深度，除了投手陳鴻文去年曾先發、中繼、後援，未來在球隊定位，葉君璋還待與他進一步討論外，其餘球員角色已有初步構想。

葉君璋表示，林煜清將擔任中繼投手，張正偉守右外野，有時候也可替補林哲瑄守中外野，而蔣智賢除了守一、三壘外，還可能擔任指定打擊。

值得一提的是，蔣智賢加入後，可望提升打擊火力，葉君璋也不諱言，過去比較怕球員受傷，「補這幾個，即使有些傷兵，影響不會太大」。

隨著新血加入後，富邦悍將打線可望更完整，談到未來打線可能很難排，蔡承儒笑著說：「交給葉總去煩惱。」

洋將部分，富邦悍將除了已確定與去年拿下投手三冠王洋將羅力續約外，其他2名洋將則還在物色中。

考量去年部分洋將能力不錯，但來台表現有落差，葉君璋透露，今年會針對台灣打者特性挑選洋將，目前暫定3洋投將以先發為主。

巧合的是，富邦悍將過去陣中就有不少旅外球員，這次加入的蔣智賢、陳鴻文都曾旅美，包括新接任二軍總教練的陳連宏，去年季中都曾到美國職棒教士隊小聯盟擔任教練。

葉君璋對此直喊，「是緣份和巧合」；他也主動透露，過去選秀時，曾經想選蔣智賢，結果最後兩人又同隊。1070115

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