43歲松井秀喜 入選日本棒球名人堂

（中央社記者黃名璽東京15日專電）曾在日本職棒巨人隊及美國職棒大聯盟洋基隊表現傑出的日本球員松井秀喜，今天以歷來最年輕的43歲，與另外3人一同獲選進入日本棒球名人堂。



日本放送協會（NHK）報導，這次被選入棒球名人堂的，還包括49歲的阪神隊總教練金本知憲、59歲的巨人隊前總教練原辰德，及已故的前中京大學總教練、對東海地方（愛知、歧阜、三重、靜岡4縣）學生棒球發展有所貢獻的瀧正男。



棒球名人堂（日本稱野球殿堂博物館）位於日本東京，獲選入棒球名人堂的分兩大類，一類是競技者獎項（含球員及總教練），另一類是特別獎項。



松井秀喜以過去在巨人隊及洋基隊的傑出表現獲選，年僅43歲，打破2014年45歲入選名人堂的野茂英雄所創下的最年輕紀錄。



金本知憲是以連續出賽1492場創紀錄而獲選。松井秀喜與金本知憲都是首次提名就入選，是繼軟銀隊球團會長王貞治及野茂英雄後的第5人及第6人。



原辰德則是以擔任巨人隊總教練時，率球隊奪下7次聯盟冠軍及3次日本總冠軍而獲選。他們3人都是以競技者獎項獲選。



今年的特別獎項由2012年以90歲高齡過世的瀧正男獲選。



包括今天選入的4人，日本棒球名人堂以競技者獎項獲選的有95人，特別獎項有106人，總計201人。1070115