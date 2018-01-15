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納達爾3盤解決對手 輕鬆晉級澳網第2輪

發稿時間：2018/01/15 21:55

最新更新：2018/01/15 21:55

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（中央社墨爾本15日綜合外電報導）網球男單頭號種子納達爾（Rafael Nadal）今天輕鬆擊敗多明尼加選手柏戈斯（Victor Estrella Burgos），順利晉級澳洲網球公開賽第2輪賽事。

世界排名第一的納達爾於去年澳網男單決賽被瑞士名將費德瑞（Roger Federer）擊敗，今天他在拉佛球場（Rod Laver Arena）耗時94分鐘，以6比1、6比1、6比1力克世界排名第81的柏戈斯。

法新社報導，納達爾下一輪將對上阿根廷選手梅爾（Leonardo Mayer）。

他表示：「我非常高興能回來，對我而言這是很重要的開始，是一項好消息。」

前美國網球公開賽男單冠軍西里奇（Marin Cilic）晉級澳網第2輪，他今天的比賽打到第4盤，並經歷5個賽末點。

西里奇與加拿大選手帕斯皮席（Vasek Pospisil）纏戰4盤並將比賽逼入搶七，最後他在海信球場（Hisense Arena）以6比2、6比2、4比6、7比6（7/5）戰勝帕斯皮席。

第17種子澳洲名將基爾喬斯（Nick Kyrgios）狀況絕佳，他在87分鐘內以6比1、6比2、6比4力克全球排名第100的巴西選手席瓦（Rogerio Dutra Silva）。

基爾喬斯打出完美的第一盤，但他在比賽初期被判犯規。

另外，女單第2種子丹麥好手瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）則在瑪格麗特球場（Margaret Court Arena）耗時1小時11分鐘以6比2、6比3淘汰羅馬尼亞強敵布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu）。

瓦芝妮雅琪之後將對上日本女將江口美沙（Misa Eguchi）或克羅埃西亞的菲特（Jana Fett）。

女單第4種子烏克蘭好手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）今天以6比3、6比2的比數，擊敗會外晉級選手塞爾維亞女將喬蘿薇奇（Ivana Jorovic）闖進澳網第2輪。

絲薇托莉娜接下來將對上捷克的斯尼科娃（Katerina Siniakova），斯尼科娃今天以6比2、6比7(5/7)、6比4淘汰希臘女將莎卡瑞（Maria Sakkari）。（譯者：中央社陳彥鈞）1070115

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