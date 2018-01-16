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PGA二年級生潘政琮 盼打進年終大賽

發稿時間：2018/01/16 14:42

最新更新：2018/01/16 14:42

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（中央社記者李晉緯台北16日綜合報導）PGA美巡賽「二年級生」潘政琮今天接受PGA官方訪問時，談到他對新球季設下的目標。他說：「今年我想打進年終大賽，所以我必須在聯邦快遞盃的積分排名搶進前30名。」

潘政琮本週將回到美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）賽場，以生涯開創者挑戰賽（CareerBuilder Challenge）作為他2018年在美巡賽的首戰，他希望這場比賽能延續在2017年尾聲，於CIMB菁英賽（CIMB Classic）、RSM菁英賽（RSM Classic）打進前20名的氣勢。

回顧自己前一季的表現，潘政琮提到，上季他曾幾次有機會拿下冠軍，「但我必須把心思放在對的地方」，對他而言，越是享受比賽，成績往往越出色，他說：「你必須關注每一個小細節才有奪冠的機會」，而能打美巡賽就像是美夢成真，想好好表現的情況下，很可能過於興奮，他坦承，「我也是花了點時間才能真正冷靜下來。」

潘政琮2015年在美巡賽三級的加巡賽（Mackenzie tour），以年終獎金榜排名第2的成績「升級」到美巡賽次級的威巡賽（web.com TOUR）後，2016年再以威巡賽年終獎金榜第11名「晉級」到美巡賽。

潘政琮2016-17賽季正式踏上美巡賽的舞台，菜鳥年他打了29場比賽，其中有14場獲得晉級，包括農保公開賽（Farmers Insurance Open）的並列第2在內，共3場比賽搶進前10名，讓他在聯邦快遞盃（FedEx Cup）的排名落在第88名，對此他說：「我上季的目標是打進百大，所以能排在88名已經很不錯了。」1070116

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