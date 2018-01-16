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3408人加入射擊協會 僅60人繳費

發稿時間：2018/01/16 16:06

最新更新：2018/01/16 16:06

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（中央社記者龍柏安台北16日電）體育署在12月20日公布各單項協會線上會員預報名人數，射擊協會新增3408名會員加入，不過協會日前完成會員資格審查，僅有60人繳費並完成報名手續。

體育署在12月20日晚間9時關閉47個單項協會線上預報名系統，不過包括健美、射擊、保齡球、軟式網球以及撞球等5個協會，在最後一天湧進近3000人加入，且包括住址、電話與電子信箱等基本資料完全相同。

依照射擊協會統計，在3408名新增會員當中，僅54人依照協會公告規定，在去年12月30日前繳交會費、完成報名手續，另有6人超過時間後繳費，協會仍同意他們加入，射擊協會理事長陳士魁說：「差別只在於超過時間報名的6名會員，在這次選舉沒有投票權與被選舉權。」

射擊協會新增有效會員人數僅1.8%，和當初公布的人數差很大，陳士魁坦言，他早有預期，他強調要加入射擊協會需提供良民證，加入門檻本來就比其他協會更高，一方面射擊協會的新會員需繳納新台幣3000元入會費，以及6000元常年會費，不過他強調：「為了開放民眾加入，我們已經調降會費，從原先入會費6000元、常年會費1萬2000元，調降至目前的版本。」

至於團體會員方面，陳士魁解釋，只要是學校擁有射擊隊，都可成為團體會員，會費僅收象徵性的100元，他說：「本來我們有考慮完全不收費，但依照規定會費不能全免，所以才象徵性的收100元。」

陳士魁表示，協會近期將針對團體會員的資格進行審查，接著列名造冊，若一切順利，預計將於2月24日進行改選。1070116

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