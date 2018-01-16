澳洲網球公開賽 謝淑薇艱苦闖過首輪

（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣網球一姐謝淑薇，今天在年初首場大滿貫賽、澳洲網球公開賽女單首輪，在首盤抱蛋逆勢下連追2盤，以0比6、6比0、8比6驚險擊敗中國女將朱琳，艱苦挺進次輪。



總獎金5500萬澳幣（約新台幣13.1億元）的澳洲網球公開賽，是2018賽季率先登場的大滿貫賽，世界排名88的謝淑薇在女單首輪，碰上排名114的中國女將朱琳，兩人鏖戰1小時52分鐘，謝淑薇才順利脫困取得次輪門票。



謝淑薇今開局暖機太慢，首盤遭對手連續3度破發，以0比6棄守，次盤她火力全開，開局就成功破發，且複製對手劇本，連續3度成功破發，以6比0回敬對手，比賽也回歸原點。



關鍵第3盤，兩人上演破發大戰，前8局各自破了對手2次發球局，也比4比4打平，接下來兩人相互保發，決勝的第13局，謝淑薇再度破發成功，接下來發球局也一度取得40比0大幅領先，並握有3個賽末點。



雖然謝淑薇接下來發生雙發失誤，浪費一個賽末點，好在接下來她靠著犀利的外角發球搶回主動權，對手勉強回擊後掛網，讓她有驚無險拿下晉級門票。



謝淑薇是本屆澳網首位出賽的台灣選手，現場有不少留學生與僑胞為她熱情加油，比賽結束後她也把毛巾拋給幫她加油的球迷，也一一幫球迷簽名，展現親和一面，而她下一輪對手，將是大會第3種子、世界排名第2的西班牙女將蒙奎露薩（Garbine Muguruza），與法國女將龐榭（Jessika Ponchet）的勝方。1070116