馬國羽球大師賽 台將混雙先開紅盤

（中央社記者李晉緯台北16日綜合報導）台灣選手今天在馬來西亞羽球大師賽混雙首輪開出紅盤，李洋/許雅晴以2比1逆轉獲勝，王齊麟/李佳馨以直落二勝出，兩組人馬都順利晉級16強。



世界羽球聯盟（BWF）世巡超級500（World Tour Super 500）等級，總獎金35萬美元的馬來西亞大師賽今天起在馬來西亞的吉隆坡進行。



與李哲輝搭檔在男雙名列第6種子的李洋，今天先和許雅晴在混雙出賽，兩人以18比21、21比9、21比18逆轉擊敗對手，闖過首輪晉級16強。



和陳宏麟搭檔在男雙名列第8種子的王齊麟，今天先與李佳馨在混雙出賽，兩人以21比17、21比12擊敗荷蘭選手德博林（Robin Tabeling）和女將賽娜（Cheryl Seinen），闖過首輪晉級16強。



今天台灣選手唯一輸球的組合，是盧敬堯與姜凱心，兩人以兩個17比21敗給對手，在混雙首輪止步。



另外，李勝木/楊博軒在男雙會外賽以21比12、21比15，直落二擊敗澳洲選手曹善凱、塞拉辛哈（Sawan Serasinghe）。



這次馬來西亞大師賽，台灣選手有女單頭號種子戴資穎，男單第6種子周天成、第8種子王子維，男雙第6種子李洋/李哲輝、第8種子陳宏麟/王齊麟等人參賽。1070116