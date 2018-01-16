爆米花季後賽 興富發首戰奪勝

爆米花棒球聯盟季後賽首戰，台北興富發16日靠著陳麒源8局下滿壘時敲出關鍵2分打點二壘安打，助隊拿下季後賽首戰勝利。中央社記者黃巧雯攝 107年1月16日

（中央社記者黃巧雯台北16日電）爆米花棒球聯盟季後賽首戰，台北興富發今天出戰台灣電力，靠著陳麒源8局下滿壘時敲出關鍵帶有2分打點二壘安打，助台北興富發以4比2拿下季後賽首戰勝利。



台北興富發今天派林宇祥先發，台灣電力則由王宗豪掛帥主投，兩隊先發投手首局皆有狀況，一局上台灣電力蔡智榆、陳彥穎連續安打上場，並靠著陳偉志高飛犧牲打，取得1比0領先，但台北興富發隨即在1局下扳平比數。



台北興富發3局下靠著保送、犧牲觸擊推進，林家慶安打帶有一分打點，取得2比1領先，4局上馬上再被台電追平。



林宇祥8局上遇到亂流，被台電陳偉志安打，二出局後再對范孟傑投出觸身球保送，台北興富發緊急換上尤士晉救援，以三振化解失分危機。



8局下一出局林家慶安打上壘後，台電抗議林家慶打擊時跨出打擊區，申請電視輔助判決後，林家慶一度被判出局，台北興富發總教練呂明賜立即上前抗議，表達這不在電視輔助判決範圍內，裁判經確認規範後，決定維持最初林家慶安打上壘情況。



比賽恢復進行後，台電中繼投手范孟晨面對台北興富發高杰投出保送，台電緊急換上終結者王翔鷹登板救援，仍被何昱德敲出安打，並被陳麒源在滿壘時敲出帶有2分打點二壘安打，終場台北興富發就以4比2獲勝。



林宇祥今天投7.2局丟2分，被敲出8支安打，與勝投擦身而過，由接替他上場的尤士晉拿下勝投。



呂明賜賽後受訪時坦言：「第5局滿壘沒有得分，對我們球隊蠻傷的，如果至少得1、2分下來，後面就不會打得那麼緊張。」。



不過，呂明賜稱讚，今天投手表現非常好，適當時機都能把失分壓在最低，而陳麒源那棒也是關鍵，儘管前陣子打擊狀況不理想，但靠著認真練習，透過調整他打擊想法以及動作，今天打擊內容就非常好。



陳麒源今天單場2安打、1保送，貢獻2分打點，他表示，去年底才剛服完12天兵役，剛當完兵時，感覺不好、有點低潮，一回來比賽跟不上節奏，季後賽前一週每天很早就到球場自主訓練，希望趕快找回感覺。



談到8局下關鍵二壘安打，陳麒源坦言，想拚直球，「球來就打往上打，至少有一分回來」。



世大運中華隊陳麒源去年獲得中職球團推薦參與選秀會，最後卻意外落選，陳麒源認為，運氣有點不好，「那屆蠻多強的，世大運那麼多人選」。



陳麒源仍有職棒夢，他表示，這一年來持續加強打擊以及守備，希望更穩定，今年將再參加職棒選秀。1070116