MLB官網：鈴木一朗可能重回日職

（中央社紐約16日綜合外電報導）日本棒球的傳奇人物鈴木一朗目前以自由球員身分等待美國職棒MLB球隊合約，在新東家沒有著落的情況下，大聯盟官網報導，一朗重回日本職棒的機會越來越大。



經紀人鮑格斯（John Boggs）今天接受大聯盟官網MLB.com訪問表示，「我實在不願去想（重回日職）…隨著日子一天一天過去，我們仍懷抱希望，等待有人能夠賞識，一朗無論加入哪一隊都是非常寶貴的資產。」



鈴木一朗現年44歲，去年效力邁阿密馬林魚，擔任替補外野手，出賽136場共196個打數中敲3支全壘打、貢獻20分打點，打擊率0.255、上壘率0.318、長打率0.332。



鈴木一朗去年27次代打敲安，距離大聯盟單季最多代打安打紀錄只差1支，這個記錄由范德華（John Vander Wal）保持。



2017年季後，馬林魚隊的新老闆吉特（Derek Jeter）付給鈴木一朗50萬美元買斷金，不執行今年200萬美金年薪的選擇權，使得MLB生涯3080支安打的鈴木一朗成為自由球員。



大聯盟官網報導，休季期間鈴木一朗四處探詢機會，大聯盟30支球隊幾乎都問過，至今仍沒有回音。距離春訓開始只剩1個月的情況下，有意繼續打球的鈴木一朗，如果不能如願留在美國，可能重回日本職棒。



鮑格斯表示，他與西雅圖水手和聖地牙哥教士有過多次詳談，但後來都沒下文。鈴木一朗效力水手時曾10次入選明星賽、10次獲選金手套獎。



鈴木一朗去年曾表示，希望在球場上打到50歲才退休，上週接受日本媒體採訪的時候，也曾被問到回日本職棒的可能性。



鈴木一朗當時對共同社表示：「當你使用可能性這個字眼的時候，代表很多…意思是，只要機率不是零，很多事情都有可能。」



鈴木一朗去年12月23日表示：「我感覺自己像是寵物店賣不掉的老狗。當然，我明年仍希望能打球，我會盡量努力。」



鈴木一朗自2001年加入西雅圖水手，以美國聯盟MVP、新人王雙料得主的身分展開大聯盟生涯，之後17年間累計3080支安打。



挑戰大聯盟之前，鈴木一朗自1992年到2000年效力日本職棒歐力士藍浪，日職生涯留下1278支安打的紀錄，個人職業生涯總計4358支安打。（譯者：中央社林宏翰）1070117