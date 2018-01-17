中職第5隊 吳志揚：反應沒有很熱烈

中職會長吳志揚（左）17日確定連任，吳志揚表示，短期最重要任務就是催生中職第5、第6隊，但他也坦言「目前反應沒有很熱烈」。右為中職秘書長馮勝賢。中央社記者謝靜雯攝 107年1月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）吳志揚確定連任中職會長，任期到2021年，短期最重要任務為中職第5、第6隊，若想實現2020年有新球隊加入一軍賽事，最慢4、5月就得定案，吳志揚坦言「目前反應沒有很熱烈」。



中華職棒從2009年縮為4隊後，今年邁入第10年，對戰組合單調，每年釋出球員多，中職第5、第6隊何時出現，成為關注焦點。



中華職棒去年確定新球隊加盟辦法，新球隊申請加入後，第一年先投入選秀會，第二年參加二軍比賽，第三年打一軍，原先希望最快2020年就可以有新球隊投入一軍；按照時程，若要在2020年看到新球隊打一軍賽事，新球隊今年6、7月就需投入季中選秀，大概4、5月就必須定案。



吳志揚坦言，若4、5月之前如果沒有企業投入組成新球隊，時程就會延遲，「這是我短期內最重要的任務」，吳志揚提到，目前有鎖定的企業，「但沒有很熱烈的反應」。



吳志揚也直言，中職要有第5、第6隊，還要考量台灣的市場，目前大環境不佳，若從人口、平均所得去評估，「我們目前的市場到底養得起幾隊，數學上看來，4隊不算少」。1070117