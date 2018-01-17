/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震高鐵小紅莓玄松月
>rss

中職第5隊 吳志揚：反應沒有很熱烈

發稿時間：2018/01/17 17:40

最新更新：2018/01/17 17:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中職會長吳志揚（左）17日確定連任，吳志揚表示，短期最重要任務就是催生中職第5、第6隊，但他也坦言「目前反應沒有很熱烈」。右為中職秘書長馮勝賢。中央社記者謝靜雯攝　107年1月17日中職會長吳志揚（左）17日確定連任，吳志揚表示，短期最重要任務就是催生中職第5、第6隊，但他也坦言「目前反應沒有很熱烈」。右為中職秘書長馮勝賢。中央社記者謝靜雯攝　107年1月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）吳志揚確定連任中職會長，任期到2021年，短期最重要任務為中職第5、第6隊，若想實現2020年有新球隊加入一軍賽事，最慢4、5月就得定案，吳志揚坦言「目前反應沒有很熱烈」。

中華職棒從2009年縮為4隊後，今年邁入第10年，對戰組合單調，每年釋出球員多，中職第5、第6隊何時出現，成為關注焦點。

中華職棒去年確定新球隊加盟辦法，新球隊申請加入後，第一年先投入選秀會，第二年參加二軍比賽，第三年打一軍，原先希望最快2020年就可以有新球隊投入一軍；按照時程，若要在2020年看到新球隊打一軍賽事，新球隊今年6、7月就需投入季中選秀，大概4、5月就必須定案。

吳志揚坦言，若4、5月之前如果沒有企業投入組成新球隊，時程就會延遲，「這是我短期內最重要的任務」，吳志揚提到，目前有鎖定的企業，「但沒有很熱烈的反應」。

吳志揚也直言，中職要有第5、第6隊，還要考量台灣的市場，目前大環境不佳，若從人口、平均所得去評估，「我們目前的市場到底養得起幾隊，數學上看來，4隊不算少」。1070117

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP