陳偉殷調整狀況佳 有信心重返先發輪值

（中央社記者謝靜雯台北17日電）旅美職棒馬林魚隊投手陳偉殷今天啟程返美，近兩年因傷影響出賽，陳偉殷表示，目前訓練和身體狀況都很不錯，面對今年新球季，「沒有疑慮、不擔心，有信心回到先發輪值。」



陳偉殷2016年與馬林魚隊簽下5年8000萬美元大合約，但近兩年都因傷影響出賽，去年整季出賽9場（5場先發），戰績2勝1敗，總計投33局，防禦率3.82，表現不如預期。



陳偉殷季後回到台灣依然維持自主訓練，包括皮拉提斯和重量訓練，他提到身體柔軟度感覺變好，皮拉提斯的授課老師也有開菜單，只要繼續維持訓練，不擔心身體狀況，「今天早上傳接球約可到75呎，調整狀況很順暢。」



前兩個球季因為傷勢影響出賽，先前大聯盟官網預測，沒有把陳偉殷放在馬林魚隊開季先發投手輪值中，陳偉殷表示，保持身體健康，沒有太多疑慮，也不擔心，只要不要有任何意外，「對自己有信心，可以回到先發投手輪值。」



馬林魚隊新球季換了新老闆和經營團隊，他表示，這跟先前從金鶯隊轉隊到馬林魚隊的感覺類似，面對新的環境，有新的適應方式，投手群和教練團沒有太大異動，「所以並不擔心」，但特別提到史丹頓（Giancarlo Stanton）、高登（Dee Gordon）和歐蘇納（Marcell Ozuna）等明星球員離隊，「會不適應，但還是要自立自強。」1070117