澳網謝淑薇譜驚奇 扳倒前球后進32強

(中央社記者龍柏安台北18日電)台灣網球女將謝淑薇今天在澳洲網球公開賽女單第2輪大顯神威,面對兩度大滿貫女單冠軍、西班牙名將蒙奎露薩,謝淑薇以7比6(1)、6比4淘汰對手,闖進32強。



蒙奎露薩(Garbine Muguruza)目前名列世界第3,去年9月曾攀上世界球后寶座,她曾拿下2016法國網球公開賽以及2017溫布頓網球公開賽女單冠軍,去年澳網她也晉級4強,最後輸給美國好手范德維奇(Coco Vandeweghe)。



謝淑薇之前從未與蒙奎露薩有過交手紀錄,今天首盤開局發球局就被破,不過接下來她立即還以顏色,在前4局兩度回破,最多以5比2領先。



可惜謝淑薇沒能延續優勢,第9局又被蒙奎露薩破發,接下來兩人互保,一路鏖戰至關鍵搶7,謝淑薇連拿4分奠定勝基,最後以7比1先馳得點。



次盤謝淑薇乘勝追擊,前7局兩度成功破發,再次取得5比2大幅領先,無奈第8局沒能一鼓作氣拿下勝利,又被對手回破。



第9局謝淑薇再接再厲,曾逼出一次賽末點,卻沒掌握機會,反遭對手化解並順利保發,第10局謝淑薇沒再讓機會溜走,在自己的發球局成功拿下,順利拿下32強門票。



世界排名88的謝淑薇,生涯在澳網女單最佳戰績是2008年名列16強,這也是她單打在四大滿貫賽的最佳紀錄,如今挺進32強,只差一步就能追平生涯最佳紀錄。1070118









澳網擊敗世界第3 謝淑薇締生涯新紀錄



(中央社記者龍柏安台北18日電)台灣網球女將謝淑薇今天在澳洲網球公開賽女單次輪,以7比6(1)、6比4擊敗世界排名第3的西班牙女將蒙奎露薩,闖進32強,這也創下她生涯擊敗排名最高選手的新紀錄。



謝淑薇去年曾在法國網球公開賽女單首輪,以1比6、7比6(2)、6比4,扳倒世界排名第7的英國名將康塔(Johanna Konta),創下生涯首度擊敗世界前10的紀錄。



今天謝淑薇再把紀錄往上推進,這回她的手下敗將是兩度獲得大滿貫女單冠軍金盃的西班牙好手蒙奎露薩(Garbine Muguruza),蒙奎露薩去年9月還曾短暫攀上世界球后寶座,目前高居世界第3。



比賽結束後,WTA官方推特也貼出謝淑薇的照片,並寫到:「謝淑薇太厲害了,爆冷擊敗溫布頓冠軍蒙奎露薩。」Live Tennis也在推特上寫到:「來自台灣的謝淑薇,以直落二拿下第3種子、溫網冠軍蒙奎露薩。」法新社官推則說:「溫布頓冠軍蒙奎露薩成為澳網最大的受害者,她被台灣的謝淑薇以直落二嚇傻了。」



謝淑薇贏球後,下一輪將對上世界排名35、波蘭的名將拉德旺絲卡(Agnieszka Radwanska),兩人過去曾交手1次,是在2013年的邁阿密網球賽,當時謝淑薇以0比2落敗。



此外,WTA台灣網球公開賽官方也發布新聞稿,除對謝淑薇在澳網出色的表現表達祝賀,也宣布她確定取得WTA台灣公開賽會內賽門票。1070118





Wow. Just...wow.



No. 82 Su-Wei #Hsieh shocks third seed Garbine #Muguruza in a straight sets 7-6(1) 6-4 victory. Muguruza went 8/32 on second serve while Hsieh went 15/29.#AusOpen pic.twitter.com/Au9g0CRH0C