彭斯率團出征平昌冬奧 美同志選手不滿

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國花式滑冰選手黎朋接受「今日美國報」訪問時，批評白宮選擇副總統彭斯率領美國代表隊參加南韓平昌冬奧的決定。黎朋據信是首位公開出櫃的美國冬奧選手。



黎朋（Adam Rippon）說：「你說的是麥克彭斯（Mike Pence）嗎？為扭轉同志性傾向醫療行為提供資金的那個麥克彭斯？」



他還說：「我不買帳。」



法新社報導，黎朋本月稍早在美國花式溜冰錦標賽拿下第4名後，獲選進入美國冬季奧運代表隊。他2016年在美國花式溜冰錦標賽勇奪冠軍。



按照傳統，美國選手會在開幕典禮登場前，與代表團領袖會面，28歲的黎朋說，他傾向不與彭斯見面。



黎朋告訴「今日美國報」（USA Today）說：「我絕不會專程去和那些不僅對同志不友善，甚至認為他們生病的人碰面。」



同志社群認為彭斯支持同志性傾向治療，源自於他曾在網站聲明中，支持向「那些提供尋求扭轉性傾向者協助的機構」提供資源。



彭斯新聞秘書在致「今日美國報」和「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）的聲明中說：「這項指控完全不實，毫無事實根據。儘管出現這些不實指控，副總統仍將熱情支持下個月參與平昌冬奧的美國選手。」



平昌冬奧將於2月9日揭幕，25日閉幕。（譯者：中央社劉文瑜）1070118