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平昌冬奧開幕前 仁川機場第2航站啟用

發稿時間：2018/01/18 17:46

最新更新：2018/01/18 18:01

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南韓機場當局宣布，主要國際機場仁川機場新建的第二航站18日啟用。（韓聯社提供）南韓機場當局宣布，主要國際機場仁川機場新建的第二航站18日啟用。（韓聯社提供）

（中央社首爾18日綜合外電報導）南韓舉辦的平昌冬季奧運即將在3週後開幕，趕在此之前，南韓機場當局宣布，主要國際機場仁川機場新建的第二航站今天啟用。

法新社報導，2月9至25日平昌冬奧舉行期間，預期將有超過30萬名觀光客從仁川機場進入南韓。

仁川機場位在首爾鄰近地區，第2航站將有一條高速鐵路連接至平昌。新航站也將令仁川機場每年可接收旅客增加1800萬人。

仁川機場是全球最繁忙的20座機場之一，原有航站在2017年共接收過6200萬名旅客和290萬噸重的貨物。

新航站斥資4.9兆韓元（約新台幣1323億元）費時9年建造，這也是仁川機場2001年3月啟用以來首次重大擴建。

首位從第2航站出境的30歲旅客鄭裕貞（Chung Yu-Jeong，音譯）表示：「我認為新航站將成為我國驕傲的象徵。」

南韓旗艦的大韓航空公司（Korean Air）、法國航空公司（Air France）、達美航空公司（Delta Air Lines Inc.）和荷蘭皇家航空公司（KLM Royal Dutch Airlines），將在仁川機場第2航站設有櫃台。（譯者：中央社張正芊）1070118

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