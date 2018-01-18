世界羽球聯盟新賽制 名將憂心負擔過重

（中央社吉隆坡18日綜合外電報導）世界羽球聯盟（BWF）今年改採新賽制，要求選手角逐更多賽事，球員憂心比賽負擔過重。世界球王安賽龍、馬來西亞好手李宗偉以及中國名將林丹，紛紛表達關切。



馬來西亞羽球大師賽（Malaysia Masters）目前正在吉隆坡舉行，選手利用比賽之便表達憂慮。世界羽球聯盟今年把大馬大師賽升級，希望提升比賽能見度並且增加營收。



世界羽球聯盟針對國際比賽結構進行革新，將原有4級制賽事改成3級制，其中第2級賽事名稱新定為世界巡迴賽，共有6個等級，獎金更高。新制今年開始實施，直到2021年。



新巡迴賽的前4大比賽，獎金100萬美元起跳。但也要求選手參加更多比賽，世界排名前15強的單打選手，以及雙打排名前10強，一年必須參加12項比賽，比舊制多了2項比賽。



大馬大師賽今年獎金增為近3倍，達到35萬美元，加上選手面臨參賽次數的要求，較以往吸引更多大牌選手參賽。



但是部分選手抱怨，一年要打如此多項比賽，將是一大負擔。大馬大師賽17日開打，一票好手首日爆冷出局，其中包括世界排名第2的李宗偉、5度世界冠軍林丹以及奧運金牌得主諶龍。



李宗偉表示，他今年已36歲，早就不是25歲年輕人，如果有需要，他會支付罰金，跳過一項比賽。



丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）表示：「我們寧願參加高品質比賽，而非四處征戰，弄得沒有時間訓練，無法在比賽中拿出最佳表現。」



林丹說：「頂尖選手將會聚焦大型賽事…如果我們必須參加這麼多比賽，我們不會有最佳表現。」（譯者：中央社嚴思祺）1070118