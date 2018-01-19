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解決美豬牛議題 鄧振中：無時間表

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王維中轉戰韓職 NC恐龍指尚未決定

發稿時間：2018/01/19 14:31

最新更新：2018/01/19 14:31

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（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）旅美職棒投手王維中可能轉戰南韓職棒引起高度重視，南韓媒體今天報導，NC恐龍隊指王維中只是人選之一，至今尚未決定。

南韓「體育朝鮮」報導，對於王維中可能轉戰韓職的消息，NC恐龍隊回應表示，王維中只是人選之一，至今尚未作出任何決定。

媒體報導王維中可能成為轉戰韓職的首位台將，但南韓媒體報導，王維中若效命南韓球隊，將是繼1984年徐生明加入南韓企業「韓國化妝品」球隊後，在南韓打棒球的第2位台灣球員。

徐生明在南韓打球時，南韓職棒還沒開始。當時的企業球隊以「實業棒球隊」為名，但如同職業球隊。

對於台灣球員加入南韓職棒，一名熟悉台灣職棒環境、不願透露姓名的南韓體育界人士，向中央社記者指出，目前南韓職棒多用美國球員，或許會是台灣球員打球的好市場。

NC恐龍隊將於1月30日在總教練金慶文領軍下，與12位教練、隊職員和53位球員，前往美國亞利桑那州和加州展開為期40天的集訓。

NC恐龍隊的子隊高陽恐龍隊，將於2月18日至3月19日在台灣嘉義展開集訓和比賽。

南韓職棒球聯盟目前有10隊，分別是起亞虎、斗山熊、樂天巨人、NC恐龍、SK飛龍、LG雙子、三星獅、韓華鷹、NEXON英雄與KT巫師。

NC恐龍主場位於慶尚南道昌原市馬山綜合運動場，金慶文過去是南韓知名捕手，曾在2008年北京奧運帶領南韓隊奪下金牌。1070119

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