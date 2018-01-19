選手抱怨澳網場地酷熱 費德瑞霸氣輕鬆回

瑞士網球名將費德瑞對澳網賽事有如烤爐般的狀況輕鬆帶過，並說：「如果你想要攀上顛峰，就必須在各種情況下打球。」（圖取自費德瑞臉書www.facebook.com/Federer）

（中央社墨爾本19日綜合外電報導）澳洲網球公開賽主辦單位今天為賽事的高溫對策提出辯護，瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）則對球場上有如烤爐般的狀況輕鬆帶過，稱球員應該要足以應付這樣的環境。



法新社報導，墨爾本球場（Melbourne Park）昨天酷熱到令人喘不過氣，部分球員在這樣的天氣下苦苦拚戰。今天情況跟昨天差不多，最高溫將飆到攝氏42度。



塞爾維亞網球好手喬科維奇（Novak Djokovic）昨天形容這種狀況「殘酷」，抱怨這種天氣之下呼吸困難，還說選手們都「到了極限」。



主辦單位只有在氣溫高於攝氏40度，且「綜合溫度熱指數」（wet bulb globe temperature index, WBGT）達攝氏32.5度時，才會啟動極端炎熱對策、停止比賽或關閉球場屋頂。



澳網大會主席提列（Craig Tiley）表示，澳網是世界上唯一真正有高溫對策的賽事之一。



他說：「這個對策是諮詢球員後所擬定，而且要記住，中東地區或其他非常炎熱地方，多數並沒有高溫對策。」



他還補充說道：「我們整個場地都有冰霧機，也有大量的水，還有提供球員冰背心和較長的休息時間，球員休息的椅子當然也有遮蔽。」



「這些都是專業運動員。我們終歸是戶外賽事。我們希望盡可能維持為戶外賽事，但同時也確保有照顧到球員的身體健康。」



費德瑞昨天逃過一劫，他在拉佛球場（Rod Laver Arena）的賽事於晚間舉行，不過他昔日曾經忍受過許多次澳洲酷熱的氣溫，還經歷過更糟的情況。



他說：「如果你想要攀上顛峰，就必須在各種情況下打球。」



「我們知道澳洲可以非常熱。我記得幾年前連續4天高溫40度以上的那幾天。」



他補充說道：「這當然是種挑戰。某方面來說這很難做好準備。但你知道你來到這裡，就有可能會這樣。」（譯者：中央社李佩珊）1070119