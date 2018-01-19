備戰HBL 泰山邀南韓球隊來台移訓

備戰HBL高中籃球聯賽男子組8強準決賽，泰山高中（黑衣）邀請南韓仁川濟物浦高中（白衣）來台移訓，透過以賽代訓的方式加速球隊整合。中央社記者張新偉攝 107年1月19日

（中央社記者龍柏安台北19日電）HBL高中籃球聯賽男子組8強準決賽，將於1月28日在台北體育館登場，今年瞄準4強的泰山高中，邀請南韓仁川濟物浦高中來台移訓，透過以賽代訓的方式，加速球隊整合。



今年HBL男子組8強，晉級球隊包括南山高中、泰山高中、松山高中、東山高中、東泰高中、南湖高中、能仁家商與高苑工商。





備戰HBL高中籃球聯賽男子組8強準決賽，為了整合戰力，泰山高中今年再次邀請南韓高中隊來台移地訓練，泰山坐擁聯盟第一長人譚傑龍（右），目標重返4強。中央社記者張新偉攝 107年1月19日

3年前泰山高中從資格賽開始，整季一路連勝，寫下隊史單季最長的20連勝，卻在最後冠軍賽不敵「史上最強高中生」高國豪領軍的松山，飲恨居次，今年球隊坐擁聯盟第一長人譚傑龍，目標重返4強。



為了整合戰力，泰山今年再次邀請南韓高中隊來台移地訓練。球隊教練陳志忠表示，這是泰山連續7年邀請南韓高中隊來台，這已是泰山的傳統，還有不少國內大學球隊得知消息後，也希望能來泰山和韓國球隊進行友誼交流賽。



首次來台的濟物浦高中，是仁川著名的籃球傳統強權，陣中也有3、4名身高197公分以上靈活度相當好的長人，預計將在台停留11天，直到HBL準決賽開打前1天離台。



陳志忠表示，南韓的球風快、狠、準，加上身體素質又好，對泰山來說是很好的學習經驗。他也說：「你別看譚傑龍這麼壯，碰上南韓的中鋒還不一定打得進去。」



濟物浦高中部長千載寧透露，這次來台的球員都是高二以下，陣中應有2名球員有望能選上青少年國手；來台灣移地訓練是個非常好的機會，透過比賽交流，相互學習彼此長處。1070119





備戰HBL高中籃球聯賽男子組8強準決賽，為了整合戰力，泰山（黑衣）今年邀請南韓仁川濟物浦高中（白衣）來台移地訓練，球隊教練陳志忠表示，這是泰山連續7年邀請南韓高中隊來台。兩隊賽後握手致意。中央社記者張新偉攝 107年1月19日