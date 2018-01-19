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基爾喬斯3度搶七勝宋嘉 闖入澳網16強

發稿時間：2018/01/19 22:18

最新更新：2018/01/19 22:18

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（中央社墨爾本19日綜合外電報導）澳洲網壇「壞小子」基爾喬斯今天在場上電光四射，以4盤拍落兒時英雄、法國名將宋嘉，闖入澳洲公開賽16強。澳網已睽違42年不見澳籍男單冠軍，如今主場球迷再度燃起希望。

第17種子基爾喬斯（Nick Kyrgios）在這場重要比賽中，3度打到搶七，共花3小時又17分鐘，才在拉佛球場（Rod Laver Arena）以7比6（7/5）、4比6、7比6（8/6）、7比6（7/5）擊倒曾打入澳網決賽的宋嘉（Jo-Wilfried Tsonga）。

澳洲火爆小將基爾喬斯勝出後闖入16強，並將在21日迎戰世界排名第3的保加利亞選手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）。

基爾喬斯在主場球迷歡聲鼓勵下，與第15種子宋嘉兩人你來我往。宋嘉2008年在澳網決賽敗給塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）時，基爾喬斯還是個12歲的小球迷。

法新社報導，基爾喬斯在場上表示：「太神奇了。我從沒在這個場地打贏過，對上喬（宋嘉）時，我自然很緊張。」

「他是我從小尊敬的對象，現在仍然如此。他是個很棒的人。我很高興能晉級。」

他也表示：「在（第4盤）搶七時，我心裡就準備打到第5盤了。」

「我以為他會送出兩記強力發球，還覺得自己麻煩大了，但我保持冷靜，在分數打平時回了幾發球，然後奮戰到底。」（譯者：中央社陳乃瑜）1080119

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