/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉戴資穎蔣萬安彩蝶宴
>rss

澳網鏖戰近4小時晉16強 球后直呼快掛了

發稿時間：2018/01/20 14:30

最新更新：2018/01/20 14:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）女網世界排名第一的羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep）今天化解3個賽末點，歷經3盤苦戰後挺進澳洲公開賽女單16強，賽後累得直呼「我快掛了」。

法新社報導，墨爾本球場（Melbourne Park）前兩天熱得像烤爐，哈勒普今天在相對宜人的攝氏26度下對上美國選手戴維斯（Lauren Davis）。

哈勒普手感慢熱，但在「睡」了一盤後回神，終場4比6、6比4、15比13拿下第4輪門票，全場鏖戰3小時44分鐘。

哈勒普賽中有4次只要保發就能獲勝的機會，頑強不屈的她在激戰過後說：「我快掛了。」而對手戴維斯賽中不慎弄斷腳趾甲。

哈勒普還說：「我肌肉沒感覺了，而且我的腳踝感覺不是我的。」

世界排名第76的戴維斯，去年4大滿貫賽全在首輪止步，然而今天表現出人意料。

哈勒普在澳網最佳成績是8強，去年澳網也是首輪打包。哈勒普下一場將出戰澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty）或日本新星大坂直美（Naomi Osaka）。

此外，大會第6種子捷克女將普里斯科娃（Karolina Pliskova）也贏得不輕鬆，終場7比6（8/6）、7比5力克同胞莎伐洛娃（Lucie Safarova），搶下16強門票。（譯者：中央社盧映孜）1070120

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP