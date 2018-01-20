澳網鏖戰近4小時晉16強 球后直呼快掛了

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）女網世界排名第一的羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep）今天化解3個賽末點，歷經3盤苦戰後挺進澳洲公開賽女單16強，賽後累得直呼「我快掛了」。



法新社報導，墨爾本球場（Melbourne Park）前兩天熱得像烤爐，哈勒普今天在相對宜人的攝氏26度下對上美國選手戴維斯（Lauren Davis）。



哈勒普手感慢熱，但在「睡」了一盤後回神，終場4比6、6比4、15比13拿下第4輪門票，全場鏖戰3小時44分鐘。



哈勒普賽中有4次只要保發就能獲勝的機會，頑強不屈的她在激戰過後說：「我快掛了。」而對手戴維斯賽中不慎弄斷腳趾甲。



哈勒普還說：「我肌肉沒感覺了，而且我的腳踝感覺不是我的。」



世界排名第76的戴維斯，去年4大滿貫賽全在首輪止步，然而今天表現出人意料。



哈勒普在澳網最佳成績是8強，去年澳網也是首輪打包。哈勒普下一場將出戰澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty）或日本新星大坂直美（Naomi Osaka）。



此外，大會第6種子捷克女將普里斯科娃（Karolina Pliskova）也贏得不輕鬆，終場7比6（8/6）、7比5力克同胞莎伐洛娃（Lucie Safarova），搶下16強門票。（譯者：中央社盧映孜）1070120