/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台鐵澳網謝淑薇小室哲哉
>rss

飛魚費爾普斯深受憂鬱症所苦 曾經尋短

發稿時間：2018/01/21 08:08

最新更新：2018/01/21 09:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國泳將「飛魚」費爾普斯透露自己飽受憂鬱症所苦，他希望跟他有著同樣問題的人，都能勇敢面對困難，尋求外界幫忙。（中央社檔案照片）美國泳將「飛魚」費爾普斯透露自己飽受憂鬱症所苦，他希望跟他有著同樣問題的人，都能勇敢面對困難，尋求外界幫忙。（中央社檔案照片）

（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）擁有23面奧運金牌的美國泳將「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps），透露他其實飽受憂鬱症之苦，還曾經尋短。

32歲的費爾普斯連續參加過5屆奧運，共計摘下28面獎牌，其中金牌就有23面，是奧運史上獲得獎牌最多的選手，也是擁有奧運金牌最多的選手。

費爾普斯本週稍早參加「甘迺迪論壇」（Kennedy Forum）在芝加哥舉辦的心理健康年度座談會時指出，在他奧運生涯最顛峰的時期，其實內心非常痛苦，感覺已經活不下去，曾經想要自殺。

他說，當時連續好幾天把自己關在房裡，後來好不容易振作起來，誠實面對自己，也坦承自己的確需要尋求協助。

他表示，幸好有這一念之差，自己才能重新站起來，沒有走上絕路。

費爾普斯已於2016年宣告自泳界退休。他在座談會上表示，如今他的新使命就是跟世人分享他的掙扎歷程，希望跟他有著同樣問題的人，都能勇敢面對困難，尋求外界幫忙。

費爾普斯說，每次他聽到他對抗憂鬱症與自殺念頭的談話，經人分享，無形之中救了某人性命，就會讓他感到非常欣慰。

他說：「對我來說，這些寶貴的時刻，這些真實的感受與情緒，都遠遠超過贏得奧運金牌的喜悅。當你有機會可以救人一命，那種感受是非常強烈的。」1070121

珍惜生命， 自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 費爾普斯憂鬱症
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP