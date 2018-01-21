飛魚費爾普斯深受憂鬱症所苦 曾經尋短

美國泳將「飛魚」費爾普斯透露自己飽受憂鬱症所苦，他希望跟他有著同樣問題的人，都能勇敢面對困難，尋求外界幫忙。（中央社檔案照片）

（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）擁有23面奧運金牌的美國泳將「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps），透露他其實飽受憂鬱症之苦，還曾經尋短。



32歲的費爾普斯連續參加過5屆奧運，共計摘下28面獎牌，其中金牌就有23面，是奧運史上獲得獎牌最多的選手，也是擁有奧運金牌最多的選手。



費爾普斯本週稍早參加「甘迺迪論壇」（Kennedy Forum）在芝加哥舉辦的心理健康年度座談會時指出，在他奧運生涯最顛峰的時期，其實內心非常痛苦，感覺已經活不下去，曾經想要自殺。



他說，當時連續好幾天把自己關在房裡，後來好不容易振作起來，誠實面對自己，也坦承自己的確需要尋求協助。



他表示，幸好有這一念之差，自己才能重新站起來，沒有走上絕路。



費爾普斯已於2016年宣告自泳界退休。他在座談會上表示，如今他的新使命就是跟世人分享他的掙扎歷程，希望跟他有著同樣問題的人，都能勇敢面對困難，尋求外界幫忙。



費爾普斯說，每次他聽到他對抗憂鬱症與自殺念頭的談話，經人分享，無形之中救了某人性命，就會讓他感到非常欣慰。



他說：「對我來說，這些寶貴的時刻，這些真實的感受與情緒，都遠遠超過贏得奧運金牌的喜悅。當你有機會可以救人一命，那種感受是非常強烈的。」1070121



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