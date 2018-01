(中央社首爾21日綜合外電報導)韓國職棒NC恐龍隊傳有意補進美國職棒釀酒人隊台灣旅美投手王維中,「運動新聞」韓裔記者金誠珉昨天深夜在推特爆料,釀酒人已和NC恐龍達成共識,王維中將加盟NC恐龍隊。



金誠珉(Sung Min Kim,音譯)推文說:「消息證實,釀酒人左投王維中與韓國棒球委員會(KBO)NC恐龍簽約,轉隊後薪資為70萬美元(約新台幣2060萬元),並附帶激勵獎金,交易預計將於未來幾天拍板定案。」



先前即有媒體報導王維中可能成為轉戰韓職的首位台將。南韓媒體報導,王維中若效命南韓球隊,將是繼1984年徐生明加入南韓企業「韓國化妝品」球隊後,在南韓打棒球的第2位台灣球員。(譯者:中央社劉文瑜)1070121





Source confirms #Brewers LHP, Wei-Chung Wang is signing with NC Dinos in the #KBO for ~$700K plus incentives. Deal expected to be official in the next few days. @GOCPBL 1st.