瓦芝妮雅琪晉澳網8強 有望再爭球后

（中央社墨爾本22日綜合外電報導）丹麥第2種子瓦芝妮雅琪只花了略超過1個小時，就以6比3和6比0輕取斯洛伐克對手賴芭莉科娃，晉級澳洲網球公開賽8強賽，很有希望爭取重登世界球后寶座。



路透社報導，瓦芝妮雅琪（Magdalena Rybarikova）第2盤只丟了6分，以絕對優勢擺平列名第19種子的賴芭莉科娃（Caroline Wozniacki）。這是她自2012年以來首次挺進澳網8強。



賴芭莉科娃在首盤第3局搶先破發，但瓦芝妮雅琪很快找到節奏，次局立即反破對手，掌控戰局。



曾兩度贏得大滿貫賽冠軍的瓦芝妮雅琪下一戰將遭遇西班牙的斯瓦瑞茲（Carla Suarez Navarro）。她這次澳網若表現更好，有可能重登世界排名第一寶座。



烏克蘭第4種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina）與捷克的艾勒托娃（Denisa Allertova）交手，雖然比賽到午夜過後才結束，但只花了不到1小時就以6比3和6比0輕鬆取勝，順利挺進8強，展現她爭奪澳網冠軍的實力。



23歲的絲薇托莉娜是在澳網後可能登上世界排名第一的4位女將之一。



比利時女將梅丹斯以7比6（7比5）和7比5直落兩盤，擊敗克羅埃西亞對手馬蒂奇，首度參加澳洲公開賽就第一次搶得大滿貫賽8強賽門票。



西班牙的斯瓦瑞茲發揮單手反拍威力，以4比6、6比4和8比6擊敗愛沙尼亞對手孔塔薇特（Anett Kontaveit），也晉級8強賽。（譯者：中央社林治平）1070121