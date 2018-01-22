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教練：戴資穎印尼公開賽預期如常上陣

發稿時間：2018/01/22 09:07

最新更新：2018/01/22 09:32

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戴資穎（圖）馬來西亞大師羽賽因腳趾傷勢屈居亞軍，但教練賴建誠表示，本週印尼公開賽預期可如常上陣。（中央社檔案照片）戴資穎（圖）馬來西亞大師羽賽因腳趾傷勢屈居亞軍，但教練賴建誠表示，本週印尼公開賽預期可如常上陣。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭朝河吉隆坡22日專電）駐馬來西亞台北經濟文化辦事處昨天以晚宴慰勞前來馬來西亞參加大師羽賽的台灣代表隊。戴資穎這次因腳趾傷勢屈居亞軍，但教練賴建誠表示，本週印尼公開賽預期可如常上陣。

昨天晚宴戴資穎因不適而未接受訪問，隨團教練賴建誠表示，這次表現超乎預期，因為在印度參加羽球聯賽，消耗太多體力，加上沒有時間針對缺失進行修正，因此這次只抱著「以賽代訓」的心態。

zoom in 世界球后戴資穎21日忍著右腳趾傷勢，在馬來西亞羽球大師賽女單決賽遭泰國名將拉差諾以2比1逆轉，新賽季首戰「銀」恨居次。（球迷提供）中央社記者龍柏安傳真　107年1月21日世界球后戴資穎21日忍著右腳趾傷勢，在馬來西亞羽球大師賽女單決賽遭泰國名將拉差諾以2比1逆轉，新賽季首戰「銀」恨居次。（球迷提供）中央社記者龍柏安傳真　107年1月21日

他說，雖然比賽過程戴資穎因右腳趾破皮而影響狀態，但應該還不至於影響以後的比賽，相信23日開打的印尼公開賽仍可正常上陣。

這次打入4強的男子雙打陳宏麟與王齊麟表示，對結果還算滿意，剛開年狀態還在調整，尤其打到半決賽時身體已出現疲勞狀況，因此能打入半決賽已經算是超越原本的打入8強目標。

他們表示，今年主要目標是亞運，並希望今年的排名能維持在前10強。

席間，駐馬來西亞代表章計平表示，這一次台灣代表隊前來吉隆坡比賽，台商與僑胞都非常鼓舞，世界排名第一的戴資穎雖因傷屈居亞軍，大家還是與有榮焉，他希望選手再接再厲，繼續為國爭光。1070122

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