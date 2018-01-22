布雷迪就是狂 負傷率愛國者再闖超級盃

（中央社麻州狐堡21日綜合外電報導）職業美足NFL新英格蘭愛國者今天在四分衛布雷迪帶領下扭轉10比20落後劣勢，終場24比20贏傑克森維爾美洲虎，連兩年晉超級盃。布雷迪負傷上陣依然勇猛，賽後直呼「瘋狂」。



法新社報導，愛國者（Patriots）四分衛布雷迪（Tom Brady）說：「真是相當瘋狂。能夠待在贏得這種比賽的球隊中真是相當讚。感覺超棒的，必要時刻防守表現超好，真是令人讚嘆。」



擁有5枚超級盃冠軍戒的布雷迪，過去一週練球受傷，右手縫了幾針，球迷一度擔心無法出賽。



布雷迪今天上場一度遭遇困境，上半場末失去默契絕佳的邊鋒葛隆柯斯基（Rob Gronkowski），葛隆柯斯基因腦震盪傷退。



不過布雷迪這位40歲的明星四分衛不愧是NFL傳奇，在愛國者第4節以10比20落後下演出兩次傳球達陣，逆轉擊敗傑克森維爾美洲虎（Jaguars）。



布雷迪說：「我們說過要不計一切拚了。」「那真是很棒的下半場，很以我們全隊為榮，超讚。」



路透社報導，愛國者去年超級盃也是上演戲劇性逆轉秀，終場34比28擊敗亞特蘭大獵鷹（Falcons），勇奪隊史第5座冠軍。



愛國者接下來將於2月4日舉行的第52屆超級盃，迎戰費城老鷹（Eagles）。老鷹以38比7擊敗明尼蘇達維京人（Vikings），搶下超級盃門票。（譯者：中央社盧映孜／核稿：劉文瑜）1070122