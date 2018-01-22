謝淑薇不敵柯貝 澳網女單驚奇之旅劃句點

台灣網球好手謝淑薇22日在澳網女單16強賽與對手鏖戰3盤，可惜最終無緣8強。（取自推特twitter.com）

（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣網球好手謝淑薇今天在2018澳洲網球公開賽女單第4輪，遭遇大會21號種子、前世界球后德國女將柯貝，她在首盤率先拿下的情況下，連丟2盤，以1比2惜敗，止步16強。



謝淑薇在今年澳洲網球公開賽連創驚奇，先在第2輪以直落二淘汰去年大滿貫溫布頓球后、世界排名第3的西班牙名將蒙奎露薩（Garbine Muguruza），再以6比2、7比5擊敗大會26號種子、波蘭名將拉德旺絲卡（Agnieszka Radwanska）挺進16強，儼然成為澳網的「種子殺手」。



柯貝（Angelique Kerber）目前世界排名16，曾在2016年包辦澳網與美網兩座大滿貫女單冠軍，世界排名一度登上世界第1，今年她在澳網來勢洶洶，前3輪更是一盤未失，對手還包括前世界球后、俄羅斯天后莎拉波娃（Maria Sharapova）。



謝淑薇生涯僅和柯貝有過1次交手紀錄，是在2013年的馬德里網賽，當時謝淑薇力戰3盤，以3比6、6比3、2比6吞敗。



今天謝淑薇首局就被對手破發，在劣勢下急起直追，分別在第6與第10局兩度回破成功，尤其關鍵的第10局，在成功逼出2個盤末點後，靠著一次幸運的翻網球，以6比4率先拿下。



次盤戰況呈現膠著，前10局兩人各自破了1次對手發球局，以5比5打平，第11局謝淑薇雖擁有1個局點，卻沒拿下，遭柯貝逆轉破發後，以5比7丟掉次盤。



歷經前兩盤苦戰，謝淑薇的體力明顯下滑，決勝第3盤開局她進攻的準確性也受到影響，連續3個發球局都被對手破發，就算曾在第2局回破成功，仍陷1比5大幅落後。



第7局謝淑薇成功保發，第8局沒能延續狀態，網前殺球出界，加上回擊又掛網，最後以2比6棄守，無緣改寫自己與台灣網壇大滿貫最佳參賽紀錄。1070122