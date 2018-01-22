來台參賽備戰冬奧 北韓滑冰組合現身練習

19歲的廉太鈺（左）和25歲的金柱希（右）為北韓知名的花式滑冰搭檔，在2017年札幌冬季亞運獲得銅牌。22日在台北小巨蛋練習，備戰四大洲花式滑冰錦標賽中央社記者張新偉攝 107年1月22日

（中央社記者李晉緯台北22日電）四大洲花式滑冰錦標賽 24日起將在台北小巨蛋展開，來台參賽為冬奧暖身的北韓雙人組合廉太鈺、金柱希，引起媒體關注，但他們相當低調、神秘，不願受訪。



24日起將在台北小巨蛋進行的2018年國際滑冰總會（ISU）四大洲花式滑冰錦標賽，是滑冰界僅次冬季奧林匹克運動會、世界花式滑冰錦標賽的重要賽事，由於這次賽事是南韓平昌冬奧前最後的大賽，吸引包括日本選手宇野昌磨、田中刑事、宮原知子、坂本花織等名將前來為冬奧熱身，台灣選手則有曹志禕、湯銘恩、林仁語等人參賽。



下月南韓平昌冬季奧運，北韓將派出22名選手參加，引發各界矚目，其中包括廉太鈺、金柱希。兩名北韓選手今天首次到台北小巨蛋練習，但隨行官員、教練表達為了讓選手專心備戰，在比賽未完成前，婉拒任何形式的採訪，兩人也缺席今天的賽前記者會。



練習過後，北韓選手一行人在大會人員嚴格保護下離開，面對記者的提問，全程不發一語，並一路進到下榻飯店，維持一貫低調、神秘的行事風格。



19歲的廉太鈺和25歲的金柱希，是北韓知名的花式滑冰搭檔，在去年札幌冬季亞運獲得銅牌。他們是北韓第一組獲得平昌冬季奧運參賽資格的選手，但錯過去年10月30日的最後期限，國際奧林匹克委員會（IOC）日前宣布為北韓延後報名期限。1070122



