謝淑薇澳網譜驚奇 謝子龍：抗熱是優勢

（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣網球一姐謝淑薇，今年在澳洲網球公開賽連連締造驚奇，直闖16強力戰3盤，才以1比2栽在前世界球后、德國名將柯貝手下，老爸謝子龍坦言：「謝淑薇的抗熱性是優勢之一。」



澳洲地處南半球，每年澳洲網球公開賽都是當地夏天，每屆比賽大咖球星都會針對炎熱的天氣有所抱怨，今年男單第2種子費德瑞（Roger Federer），還拜託大會盡量幫他賽程安排在晚上，就是希望可以避免在下午高溫中出賽。



謝淑薇生涯在大滿貫的最佳戰績，都是在澳網締造，包括2008年與今年澳網，她都闖進女單第4輪，從小在高雄長大的她，對墨爾本炎熱的天氣似乎早已見怪不怪，謝子龍就說：「每次只要在炎熱的氣溫中面對國外選手，謝淑薇都擁有比較高的勝算。」



今天謝淑薇在澳網女單16強，出戰德國名將柯貝（Angelique Kerber），謝子龍始終坐在電視機前觀戰，隔海替女兒加油，他說：「這場比賽謝淑薇打得非常好，沒能拿下有點可惜。」問他輸球的原因是什麼，他說：「第3盤看起來謝淑薇有些沒力了，不過整體來說她打得非常棒。」



謝淑薇在年初第一場大滿貫賽就打出佳績，對新賽季而言無疑是注入了一劑強心針，不過謝子龍強調，只要謝淑薇心態調整好，她想贏的比賽多半都能拿得下來，也預告下週台北開打的WTA台灣公開賽，謝淑薇將會返台參賽，到時候想一睹台灣一姐風采的球迷，可多多進場幫她加油。1070122