/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 爐石謝淑薇戴資穎台鐵
>rss

泳協將採會員直選 許東雄不再參選

發稿時間：2018/01/22 18:33

最新更新：2018/01/22 18:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北22日電）游泳協會理事長許東雄今天發出聲明表示，未來泳協理事長將由會員直選，他不會競選理事長，也不會擔任其他泳協職務。

2017年台北世界大學運動會中華隊名單公布後，未入選的游泳女將丁聖祐控訴泳協的選拔是「黑箱作業」，引發關注。世大運後，立法院通過國民體育法修法，規定單項協會以開放人民參與為原則，並在修法公布施行6個月內，召開會員大會改選理、監事。

許東雄表示，泳協將完全配合國體法以及體育署決議直選理事長的方式，並保持完全中立，不會支持特定參選人，他期盼新任理事長能在既有基礎上繼續努力，在接下來的雅加達亞運與東京奧運，都能協助選手有更佳表現。

他說：「如果有需要我的地方，包括與國際組職聯繫與交流，或是訓練方法等，我都樂意提供協助。」

游泳選手出身的許東雄，曾是13項全國紀錄的保持人，並在1970年曼谷亞運獲得4面銅牌。

許東雄表示，2011年接任泳協理事長，增加分區賽事、提升全國賽水準，選手獲得表演舞台，成績逐步上揚。尤其去年在世界大學運動會、亞洲室內暨武藝運動會等國際賽事，不斷有選手打破全國紀錄，讓全國紀錄成績一再提升。

不過，泳協除被選手指控黑箱作業外，也遭媒體質疑家族化。

許東雄表示，即便泳協事務在他推動下，成績有目共睹，但近期許多莫名指控讓他倦勤，決定裸退回到校園。1070122

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP