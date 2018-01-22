泳協將採會員直選 許東雄不再參選

（中央社記者李晉緯台北22日電）游泳協會理事長許東雄今天發出聲明表示，未來泳協理事長將由會員直選，他不會競選理事長，也不會擔任其他泳協職務。



2017年台北世界大學運動會中華隊名單公布後，未入選的游泳女將丁聖祐控訴泳協的選拔是「黑箱作業」，引發關注。世大運後，立法院通過國民體育法修法，規定單項協會以開放人民參與為原則，並在修法公布施行6個月內，召開會員大會改選理、監事。



許東雄表示，泳協將完全配合國體法以及體育署決議直選理事長的方式，並保持完全中立，不會支持特定參選人，他期盼新任理事長能在既有基礎上繼續努力，在接下來的雅加達亞運與東京奧運，都能協助選手有更佳表現。



他說：「如果有需要我的地方，包括與國際組職聯繫與交流，或是訓練方法等，我都樂意提供協助。」



游泳選手出身的許東雄，曾是13項全國紀錄的保持人，並在1970年曼谷亞運獲得4面銅牌。



許東雄表示，2011年接任泳協理事長，增加分區賽事、提升全國賽水準，選手獲得表演舞台，成績逐步上揚。尤其去年在世界大學運動會、亞洲室內暨武藝運動會等國際賽事，不斷有選手打破全國紀錄，讓全國紀錄成績一再提升。



不過，泳協除被選手指控黑箱作業外，也遭媒體質疑家族化。



許東雄表示，即便泳協事務在他推動下，成績有目共睹，但近期許多莫名指控讓他倦勤，決定裸退回到校園。1070122