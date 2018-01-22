謝淑薇球風自由奔放 外媒稱逼瘋柯貝

（中央社墨爾本22日綜合外電報導）台灣網球一姊謝淑薇今天在澳洲公開賽惜敗2016年奪冠的德國女將柯貝，但很高興聽到自己差點「逼瘋」對手，也表示將繼續自由奔放的獨特球風。



謝淑薇球風特立獨行，還曾登女雙世界排名第一。她今天在場上大顯神通，連兩度大滿貫賽冠軍柯貝（Angelique Kerber）都差點甘拜下風。



兩人吸睛激戰長達2小時又8分鐘，柯貝最終以4比6、7比5、6比2勝出，闖入澳網8強。



謝淑薇今天使出渾身解數，接連放小球和打出慢速致勝球，不時還來記高吊「月亮球」，多次以刁鑽大角度球路打亂柯貝陣腳，讓拉佛球場（Rod Laver Arena）全場觀眾大飽眼福。



法新社報導，記者告知謝淑薇她「有點逼瘋柯貝」時，她回說：「我逼瘋她？」



世界女單排名第88的謝淑薇說：「好，你告訴我是件好事。」她接著展開笑顏說：「我們下次會更加把勁。讓對手與我不斷東奔西跑很有意思。」



謝淑薇擊出連串難以預測的好球，讓對手眼花瞭亂，搶下第一盤。但她透露，自己忘了研究柯貝球風，只能在場上邊打邊想戰略。



她表示，男朋友早先有看柯貝的比賽，但她忘了問他，所以上場時其實毫無計畫。



她說：「所以呢，我只好走淑薇球法。」



她解釋「淑薇球法」時笑著說：「我喜歡自由式打法。球打過來時，我都到最後一刻才決定擊球位置，所以有時她們會說『噢，我不知道她往哪打』。」「但有時我自己也不知道我會往哪打。」



謝淑薇第2盤以5比4領先時，在柯貝發球的第10局打出15：0，把對手逼到臨界點。



謝淑薇離生涯首度晉級大滿貫賽事8強，僅差3分之遙；這次澳網是她從2005年出戰美網算起，第28度參與正選賽。



謝淑薇說：「那局很不容易，因為那時她球發的很漂亮，讓我5比4領先時承受了一些壓力。」



「我那時候想，噢，機會來了。我想要堅持下去，然後得分。」



但柯貝成功守住發球局，並在下一局破發，第12局再保發，追平盤數，最後在決勝盤取勝。（譯者：陳乃瑜/核稿：林治平）1070122